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    Багдат Мусин предложил провести исследования касательно вреда здоровью антенн сотовых операторов

    6 Апреля 2022, 15:16

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Насколько безопасна установка базовых станций связи на крышах жилых домов? На этот вопрос ответил министр цифрового развития и аэрокосмической деятельности Багдат Мусин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Есть санэпидемстанция, есть нормативы. Если же у жителей возникают какие-то опасения, то они могут вызвать санэпидемстанцию, произвести соответствующие замеры. Если надо будет выносить от туда какое-либо устройство, то наши операторы готовы», - сказал Багдат Мусин, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Мажилиса.

    Министр пояснил, что это общемировая практика.

    «Но опять же весь мир этим пользуется, то есть базовые станции на одном кв. км могут располагаться на крышах домов и отдельно стоящих сооружениях, это мировая тенденция и мы никуда от этого не денемся. Если мы хотим качественный интернет и быть в ногу со временем, то мы должны на это смотреть нормально. Понятно, что у некоторых людей это опасения вызывает. Мы в этом плане в целом постоянную разъяснительную работу ведем», - добавил Багдат Мусин.

    Вместе с тем министр предложил провести коллективные исследования по данному вопросу.

    «Чтобы не было перекосов, что это вредно. А то кто-то базовую станцию снимает, а это же цепная реакция: кто-то снимает, второй приходит снимает, третий. А потом жалуются, почему в Нур-Султане качество связи слабеет. Потому что всегда переставляем базовые станции. Если спросить у мобильных операторов, то около 30 процентов своих базовых станций операторы вынуждены постоянно переставлять. Поэтому я бы хотел попросить все население чуть-чуть успокоиться. Если надо, давайте проведем коллективные исследования, пригласим специалистов», - добавил Багдат Мусин.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Связь, ТВ, IT Безопасность Общество МЦРИАП
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