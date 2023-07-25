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    Багдат Мусин посоветовал казахстанцам экономить Интернет как воду

    25 Июля 2023, 13:14

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности сравнил ценность Интернета и воды. Он призвал экономить Интернет, а приезжая домой, переключаться к wi-fi, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Давайте экономить. Давайте понимать, что мобильный интернет дорогой. Когда домой приходите, надо к wi-fi переключаться. Должна быть культура, культура экономии. Воду надо экономить? Без воды человек не может жить? Но ее надо экономить, вы с этим согласны», - обратился министр Багдат Мусин к журналистам в кулуарах Правительства.

    По словам Багдата Мусина, Интернет - тоже исчерпаемый ресурс.

    «Если вам нужно провести технический ликбез, то я готов. Интернет - исчерпаемый ресурс, потому что базовая станция подключает определенное количество мобильных устройств. Если свыше определенного количества мобильные устройства подключаются, то понятно, связь начинает деградировать. А чтобы вторую базовую станцию установить, нужны значительные инвестиции. А инвестиции откуда берутся? Экономика так построена, что каждый за что-то платит», - добавил Багдат Мусин.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Правительство РК Интернет
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