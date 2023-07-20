Багдат Мусин объяснил временное решение выдавать ИИН иностранцам через банки второго уровня

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Ранее мажилисмены просили министра цифрового развития Багдата Мусина объяснить решение ведомства о временном разрешении выдавать ИИН иностранцам через банки второго уровня. В частности, депутаты были обеспокоены тем, что, не въезжая в Казахстан, нерезиденты страны удаленно получали ИИН или банковскую карту, в соседних странах, по их словам, эту услуга вовсе предоставлялась на платной основе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Министр цифрового развития Багдат Мусин ответил, что в конце 3 квартала 2022 года наблюдалось увеличение количества граждан РФ за получением ИИН. В частности, через Госкорпорацию было выдано ИИН:

2021 год: 172 449 заявок, из них 14 791 или 8,6% гражданин РФ (по доверенности 333 человек).

2022 год: 451 314 заявок, из них 280 983 или 59,7% гражданина РФ (по доверенности

4 178 человек).

2023 год: 142 581 заявок, из них 109 852 или 61,8% гражданина РФ (по доверенности

2 393 человек).

По словам министра, дополнительные точки обслуживания для выдачи ИИН иностранцам были открыты в связи с проблемой резкой перегруженности и скоплениях в фронт- офисах Госкорпорации, что создавало неудобства для казахстанцев.

«Кроме того, по согласованию с уполномоченным органом, в лице Комитета миграционной службы МВД было реализовано временное решение по выдаче ИИН через банки второго уровня. На сегодняшний день прием заявлений на оказание услуги по формированию ИИН иностранным гражданам через банки второго уровня не осуществляется», - ответил на запрос Багдат Мусин.

Госкорпорацией было предложено сотрудничество в части организации работы по приему заявок на формирование ИИН иностранным гражданам таким банкам, как Halyk Bank, Jusan Bank, Freedom finance, Банк Центр кредит. По итогам проведенных переговоров, инициатива по организации совместной работы была поддержана только Банком Центр кредит и в отделениях банка в городах Астана, Алматы, Уральск были организованы рабочие места и определены сотрудники, осуществлявшие прием. При этом, через отделения банков с момента запуска принято 5 680 заявок и оформлено 4 521 ИИН.

«Прием документов, в целом, осуществлялся в соответствии с Правилами оказания государственной услуги «Формирование индивидуального идентификационного номера иностранцам, временно пребывающим в Республики Казахстан», утвержденных приказом Министра внутренних дел от 27 марта 2020 года 258, а также Правилами выдачи иностранцам и лицам без гражданства разрешения на временное и постоянное проживание в Республике Казахстан, утвержденных приказом Министра внутренних дел от 4 декабря 2015 года 992. Согласно правилам, вне зависимости от организации, в которой подается заявка на ИИН, рассмотрение заявления и принятие решения осуществлялось услугодателем. Банки не принимали решение по присвоению или отказу в формировании ИИН иностранным гражданам, фактов нарушения требований по приему документов по данным Госкорпорации не имеется», - объяснил глава ведомства.

При этом, отмечается, что через приложения банков второго уровня в электронном формате оказывается порядка 16 государственных услуг и сервисов (только за первое полугодие 2023 года – оказано 4,3 млн.), что полностью соответствует требованиям Закона «О государственных услугах» (п.п. 6) ст. 18), и также позволяет уменьшить количество посещений в ЦОН.

Глава Агентства РК по противодействию коррупции Аскар Жумагали также добавил, что предоставление ИИН иностранным гражданам банками второго уровня Правилами не предусмотрено. Также в целях повышения качества оказания государственной услуги и оптимизации процедуры, а также осуществления оперативного мониторинга миграционного процесса Антикоррупционная служба порекомендовала проработать вопрос присвоения ИИН иностранцам при пересечении Государственной границы Республики Казахстан.