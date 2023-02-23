Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    АЗРК направило предложения в Минцифры для защиты прав абонентов сотовых операторов

    23 Февраля 2023, 12:26

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Агентство по защите и развитию конкуренции РК (АЗРК) направило предложения в адрес Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности (МЦРИАП) о внесении изменений в Правила оказания услуг связи, в целях защиты прав абонентов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства.

    Ранее, в адрес АЗРК поступили обращения граждан на действия операторов сотовой связи по одностороннему повышению стоимости тарифных планов с изменением объема включенных в тарифный план услуг (увеличение Гб, минут голосовых звонков, sms-сообщений и т.д.).

    После проведенного анализа материалов установлено, что операторы сотовой связи вносят незначительные изменения в объемы включенных услуг на тарифном плане, которые не востребованы абонентами. При этом, одновременно повышается стоимость тарифного плана.

    В этой связи, в целях исключения случаев навязывания сотовыми операторами невостребованного объема услуг абонентам с повышением цены, АЗРК выработаны определенные рекомендации уполномоченному органу в области связи, в частности, установление запрета на изменение операторами сотовой связи условий тарифного плана, за исключением повышения его стоимости ввиду обоснованных затрат.

    Предложенные рекомендации выработаны в целях защиты прав неограниченного круга потребителей услуг связи, которые вправе пользоваться теми условиями тарифных планов, на которые они были согласны при заключении договора с оператором. В свою очередь, абонент, которого не устраивает условия его тарифного плана вправе перейти на другой тарифный план, с подходящими условиями.

    Предложения АЗРК в настоящее время рассматриваются МЦРИАП.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Права человека Связь, ТВ, IT Общество АЗРК МЦРИАП
    Новости по теме
    Новости по теме
    Джамиля Исаева: Реализация женской инициативы во всех сферах – залог успешного развития государства
    В Центральной Азии происходит серьезная трансформация в области гендерного равенства – Аида Балаева
    Ерлан Кошанов: Ключевым механизмом реализации прав женщин является расширение их политического участия
    Какие города Казахстана самые популярные у туристов
    Популярное
    1 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    2 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    3 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    4 В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
    5 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке