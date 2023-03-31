Азия остается драйвером роста - глава Международного валютного фонда

БОАО. КАЗИНФОРМ – Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, выступая на площадке Боаоского азиатского форума (БАФ), заявила, что Азия остается драйвером роста. Вклад Китая и Индии в глобальный рост составит 50%, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По словам главы МВФ, ожидается, что 2023 год будет трудным для мировой экономики, рост, скорее всего, будет ниже 3%. Азия остается драйвером роста, вклад Китая и Индии в глобальный рост составит 50%.





«В Азии наблюдается сильный рост благодаря торговой интеграции, в которой Китай играет важную роль», - отметила она.

По ее словам, исследования МВФ показали, что долгосрочная фрагментация торговли может привести к потерям до 7% мирового ВВП, что примерно эквивалентно годовому объему производства Германии и Японии вместе взятых. Азиатский регион отличается высокой степенью интеграции и может наиболее серьезно пострадать в случае усиления фрагментации.

Кристалина Георгиева считает, что изменение климата является огромной проблемой для Азии с ее высокой плотностью населения. Существует множество возможностей для экономического роста и занятости, которые могут быть обеспечены за счет продвижения «зеленого» перехода.





Премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун отметил, что последствия эпидемии, геополитические конфликты и нынешнее состояние китайско-американских отношений оказывают влияние на регион и мир.

Он предложил укреплять сотрудничество странам Азии для решения текущих проблем, продолжать развивать экономическое сотрудничество и дружественные отношения между Китаем и странами Азии, углублять интеграционное сотрудничество между ними, укреплять связи странам Азии с Европой и другими государствами мира.





Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что за последние десятилетия Азия и Европа вместе прогрессировали и могут продолжать это делать в будущем. Имея четверть мирового населения и половину мирового ВВП, у Китая и Европы есть много общих интересов и они сталкиваются с общими проблемами. Китай и Европа являются крупными рынками, но они больше сотрудничают, чем конкурируют. Существуют огромные возможности для взаимовыгодного и беспроигрышного сотрудничества между Китаем и Европой в трех областях:

Первое - поддержка многостороннего подхода. Одна страна в одиночку не может решить глобальные проблемы. И Китай, и Европа поддерживают сильную, прозрачную, основанную на правилах многостороннюю систему для решения глобальных проблем. Второе - решение проблемы изменения климата и совместная работа по достижению целей Парижского соглашения. Третье - достижение целей устойчивого развития и реформирование глобальной финансовой архитектуры.





Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим заявил, что Азия не может избежать геополитической и геоэкономической конкуренции. Фокус конкуренции сместился с сырьевых товаров и ресурсов в сферу передовой науки и технологий.

По его мнению, нужно чтобы конкуренция не привела к фрагментации и раздробленности в сфере науки и технологий, это приведет к резкому росту затрат и помешает дальнейшему развитию.





Напомним, ежегодное совещание Боаоского азиатского форума с 28 по 31 марта проходит в Китае.



