Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Международная деятельность

    Азербайджанские школьники получили награды Казахстана

    25 Мая 2022, 21:53

    БАКУ. АЗЕРТАДЖ - КАЗИНФОРМ - В Баку состоялась церемония награждения учеников Детско-подросткового центра развития №3 города Баку, победивших в онлайн-конкурсах международного фестиваля IT Stars 2022. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

    В мероприятии приняли участие руководство Бакинского центра развития, родители призеров, школьники, а также первый секретарь посольства Казахстана в Баку Акбота Мусабаева.

    Организатором фестиваля является школа Lakeview города Алматы. Мероприятие направлено на развитие интеллектуального и творческого потенциала молодых людей. Ученики центра уже третий год подряд принимают в нем участие.

    В конкурсах участвовали школьники 1-11 классов из самых разных городов и сел СНГ. Они продемонстрировали использование информационных технологий в самых разных областях: журналистике, программировании, наборе текста на скорость, компьютерной графике, брейн-ринге, квестах, озвучке мультфильма, защите проектов, конкурсах по робототехнике.

    Азербайджанские школьники по итогам фестиваля стали победителями в нескольких номинациях и удостоились призовых мест. А именно, гран-при в конкурсе «Озвучка» получил Али Абдуллаев, диплом первой степени в конкурсе «Озвучка» - Джамиля Ибрагимли, Юсиф Аллахвердиев, диплом первой степени в конкурсе «Озвучка» - Амин Назарли, диплом второй степени в конкурсе «Озвучка» - Дарья Кшнякина, Арда Сейфуллаев, «Брейн-ринг» - Тогрул Новрузов, Магомед Новрузлы, Тофиг Эйвазов.

    Дипломат поздравила победителей и вручила детям сертификаты и дипломы, а учителям, участвовавшим в качестве жюри, - благодарности.

    В своем выступлении А.Мусабаева отметила, что в этом году наши страны отмечают юбилейную дату - 30-летие установления дипломатических отношений, и выразила уверенность в дальнейшем успешном взаимодействии и расширении связей в различных направлениях сотрудничества.

    Мероприятие завершилось ознакомлением выставкой детских рисунков и концертной программой в исполнении детей, которые продемонстрировали казахские танцы.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Внешняя политика Казахстана МИД РК Образование Азербайджан
    Новости по теме
    Новости по теме
    Соревнования по кокпару впервые провели в Амангельдинском районе Костанайской области
    Члены Национального курултая встретились в Туркестане
    Касым-Жомарт Токаев назначил ряд послов в иностранных государствах
    Касым-Жомарт Токаев поздравил Си Цзиньпина с 70-летием
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    3 Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
    4 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    5 Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков