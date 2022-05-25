Азербайджанские школьники получили награды Казахстана

БАКУ. АЗЕРТАДЖ - КАЗИНФОРМ - В Баку состоялась церемония награждения учеников Детско-подросткового центра развития №3 города Баку, победивших в онлайн-конкурсах международного фестиваля IT Stars 2022. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

В мероприятии приняли участие руководство Бакинского центра развития, родители призеров, школьники, а также первый секретарь посольства Казахстана в Баку Акбота Мусабаева.

Организатором фестиваля является школа Lakeview города Алматы. Мероприятие направлено на развитие интеллектуального и творческого потенциала молодых людей. Ученики центра уже третий год подряд принимают в нем участие.

В конкурсах участвовали школьники 1-11 классов из самых разных городов и сел СНГ. Они продемонстрировали использование информационных технологий в самых разных областях: журналистике, программировании, наборе текста на скорость, компьютерной графике, брейн-ринге, квестах, озвучке мультфильма, защите проектов, конкурсах по робототехнике.

Азербайджанские школьники по итогам фестиваля стали победителями в нескольких номинациях и удостоились призовых мест. А именно, гран-при в конкурсе «Озвучка» получил Али Абдуллаев, диплом первой степени в конкурсе «Озвучка» - Джамиля Ибрагимли, Юсиф Аллахвердиев, диплом первой степени в конкурсе «Озвучка» - Амин Назарли, диплом второй степени в конкурсе «Озвучка» - Дарья Кшнякина, Арда Сейфуллаев, «Брейн-ринг» - Тогрул Новрузов, Магомед Новрузлы, Тофиг Эйвазов.

Дипломат поздравила победителей и вручила детям сертификаты и дипломы, а учителям, участвовавшим в качестве жюри, - благодарности.

В своем выступлении А.Мусабаева отметила, что в этом году наши страны отмечают юбилейную дату - 30-летие установления дипломатических отношений, и выразила уверенность в дальнейшем успешном взаимодействии и расширении связей в различных направлениях сотрудничества.

Мероприятие завершилось ознакомлением выставкой детских рисунков и концертной программой в исполнении детей, которые продемонстрировали казахские танцы.