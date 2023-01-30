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    Азербайджан полностью приостановил работу посольства в Иране

    30 Января 2023, 03:29

    БАКУ. КАЗИНФОРМ - Дипломатическая деятельность посольства Азербайджана в Иране полностью приостановлена. Как сообщает Trend.az, об этом сказал журналистам заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов, передает МИА «Казинформ».

    «В посольстве останутся 5 человек для охраны административного здания и имущества дипмиссии, но они не будут осуществлять дипломатическую деятельность», - добавил замминистра.

    Напомним, что 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошла террористическая атака на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.

    Нападавший открыл огонь из автомата по посту охраны, был убит начальник службы безопасности, ранены двое охранников посольства. В настоящее время ведется расследование теракта.

    Ранее Министерством иностранных дел были приняты соответствующие меры для доставки в Азербайджан тела Орхана Аскерова, погибшего в Иране. С этой целью Азербайджан выделил самолет.

    Сегодня примерно в 22:00 по местному времени самолет с эвакуированными сотрудниками посольства Азербайджана в Иране приземлился в Баку. Также в Баку доставлено тело Орхана Аскерова, погибшего в результате нападения на посольство.

    Фото: Trend News Agency

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Азербайджан Иран Мировые новости
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