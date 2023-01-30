Азербайджан полностью приостановил работу посольства в Иране

БАКУ. КАЗИНФОРМ - Дипломатическая деятельность посольства Азербайджана в Иране полностью приостановлена. Как сообщает Trend.az, об этом сказал журналистам заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов, передает МИА «Казинформ».

«В посольстве останутся 5 человек для охраны административного здания и имущества дипмиссии, но они не будут осуществлять дипломатическую деятельность», - добавил замминистра.

Напомним, что 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошла террористическая атака на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.

Нападавший открыл огонь из автомата по посту охраны, был убит начальник службы безопасности, ранены двое охранников посольства. В настоящее время ведется расследование теракта.

Ранее Министерством иностранных дел были приняты соответствующие меры для доставки в Азербайджан тела Орхана Аскерова, погибшего в Иране. С этой целью Азербайджан выделил самолет.

Сегодня примерно в 22:00 по местному времени самолет с эвакуированными сотрудниками посольства Азербайджана в Иране приземлился в Баку. Также в Баку доставлено тело Орхана Аскерова, погибшего в результате нападения на посольство.

Фото: Trend News Agency



