Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.82 eur/kzt 489.75

    rub/kzt 5.46 cny/kzt 65.18
Прогноз погоды
Астана-4-6℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Азербайджан объявил 4 сотрудников посольства Ирана персонами нон грата

    6 Апреля 2023, 20:57

    БАКУ. КАЗИНФОРМ - Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Иран в Азербайджанской Республике Сейед Аббас Мусави был вызван в Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД Азербайджана.

    «До сведения посла Ирана было доведено, что 4 сотрудника посольства Ирана были объявлены азербайджанским правительством персонами нон грата (нежелательными лицами) из-за их деятельности, несовместимой с дипломатическим статусом и противоречащей Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, и они должны в течение 48 часов покинуть территорию Азербайджана», - говорится в сообщении.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Азербайджан Иран Мировые новости
    Новости по теме
    Новости по теме
    Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с Президентом Ирана Ибрахимом Раиси
    125 тысяч тонн нефти отправит Казахстан через Азербайджан в апреле
    Казахстанские трансформаторы возвращаются на азербайджанский рынок
    Никита Шаталов: Визит Ильхама Алиева в Астану - прямое следствие желания обоих лидеров довести все соглашения до логического завершения
    Популярное
    1 Как в фильме-апокалипсисе: гидроузел обледенел в СКО
    2 О шторме предупредили жителей Астаны и еще 13 регионов
    3 Движение авто ограничили на дорогах 8 областей
    4 Пассажир погиб в ДТП в Карагандинской области
    5 Запрос в отношении ArсelorMittal направил в органы Люксембурга Казахстан
    Новости партнеров