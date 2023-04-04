Азамат Ескараев переназначен министром юстиции РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Указом Главы государства Ескараев Азамат Несипбаевич назначен министром юстиции Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Ескараев Азамат Несипбаевич родился в 1979 году в г. Алматы.

Окончил Казахскую государственную юридическую академию.

Трудовую деятельность начал в 2000 году ведущим специалистом Департамента законодательства Министерства юстиции РК.

С 2000 по 2005 гг. проработал в Министерстве юстиции РК на должностях главного специалиста, заместителя начальника Управления экспертизы и подготовки проектов подзаконных нормативных актов - начальника отдела, начальника отдела экспертизы подзаконных нормативных актов производственной сферы, начальника управления Департамента законодательства, начальника управления Департамента подзаконных актов.

С 2005 по 2006 год работал главным инспектором акима г. Алматы.

С 2006 по 2007 год – главный менеджер Департамента юридической службы АО «Фонд устойчивого развития «Қазына».

С 2007 по 2012 гг. работал в министерстве юстиции РК на различных должностях: консультантом по правовым вопросам, ведущим специалистом Департамента внутренней администрации, помощником министра, директором Департамента аналитики и стратегического планирования, директором Департамента законодательства.

С 2012 по 2014 гг. занимал должность начальника организационно – контрольного департамента инспекции АБЭКП РК.

С 2014 по 2019 гг. работал заместителем заведующего юридическим отделом Канцелярии Премьер-Министра РК.

С 2019 по январь 2023 года – заведующий юридическим отделом Канцелярии Премьер-Министра РК.

4 января 2023 года Указом Президента РК назначен министром юстиции РК.



