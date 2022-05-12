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    Азамат Амиргалиев освобожден от должности вице-министра юстиции РК

    12 Мая 2022, 20:24

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Постановлением Правительства РК Амиргалиев Азамат Халимеденович освобожден от должности вице-министра юстиции Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы Премьер-Министра РК.

    Азамат Амиргалиев родился в 1976 году в г. Алматы. Окончил Казахский институт правоведения и международных отношений, Инновационный Евразийский университет и Международную школу бизнеса МВА.

    С 1998 по 2006 гг. работал на различных должностях в структуре Министерства юстиции Республики Казахстан.

    В 2006-2009 гг. — заместитель заведующего отделом законодательства Мажилиса Парламента РК.

    В 2009-2011 гг. — корпоративный секретарь АО «Альянс Банк».

    В 2011-2019 гг. — временно исполняющий обязанности заведующего юридическим отделом, заведующий юридическим отделом, руководитель аппарата Управления делами Президента РК.

    В 2019 – 2020 гг. – ответственный секретарь Министерства юстиции РК.

    С октября 2020 года являлся вице-министром юстиции РК.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

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