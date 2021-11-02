Айтыс прошел в двух городах Турции

АНКАРА. КАЗИНФОРМ - Международный айтыс прошел в культурном центре «Коркыт Ата» в Анкаре и получил продолжение с казахской диаспорой в Стамбуле. В культурном мероприятии, организованном с целью ознакомления тюркских народов с искусством айтыса, приняли участие казахские, кыргызские, узбекские, азербайджанские и турецкие поэты, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

«В этом году тюркские страны отмечают 30-летие своей независимости. Без преувеличения можно сказать, что внешнеполитическое ведомство Казахстана в Турции и международная организация ТЮРКСОЙ дарят людям прекрасное событие по случаю знаменательной даты. На протяжении 30 лет посольство Казахстана находится на передовой по сближению тюркских культур и сегодняшний айтыс – это продолжение тех добрых начинаний», - сказал мэр района Этимесгут Энвер Демирель, выступая на церемонии открытия.

«Я рад, что благородное искусство, унаследованное от наших предков, организовано в этих краях. Проведение такого мероприятия в культурном центре «Коркыт Ата» - это уважение к общему культурному наследию», - подчеркнул глава района.

Председательствовавший на культурном мероприятии генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Дюсен Касеинов поблагодарил турецкую сторону за всестороннюю поддержку и отметил уникальность проводимого мероприятия.

«Мы собрали двенадцать поэтов из Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Азербайджана и Турции. Выступая на своих родных языках, они добавят красок сегодняшнему айтысу. Таким образом мы сможем показать миру, что тюркские народы, несмотря на различие в речи, с легкостью понимают друг друга. Если это будет так, то данное культурное мероприятие продолжится и в последующие годы», - добавил он.

Чрезвычайный и полномочный посол Казахстана в Турции Абзал Сапарбекулы в своей поздравительной речи отметил, что одним из ярких представителей искусства айтыса является великий акын Жамбыл Жабаев, 175-летие которого отмечалось также в Турции.

«В целом казахское уважение к акынам айтыса очень высоко. Поэт – это голос народа. А айтыс, в свою очередь, - это важное наследие тюркского мира. Он способствует развитию нашей словесной культуры, а также передаче из поколения в поколение нашей истории, обычаев и традиций. Еще одна из особенностей нашего айтыса в том, что словесные состязания могут проходить между мужчинами и женщинами», - сказал посол Казахстана.

Казахстан представляли акыны Бекарыс Шойбеков, Айбек Калиев, Асем Ережекызы, Мухтар Ниязов и Бекарыс Нуриман. Кыргызстан представляли Азамат Болгонбаев и Асылбек Маратов. В айтысе также приняли участие Рамин Гараев из Азербайджана, Бахтиор Артыков из Узбекистана, Темел Тураби, Мустафа Айдын и Яшар Демироглы из Турции. Согласно предварительной жеребьевке, каждый из участников нашел себе достойного соперника.

Акыны айтыса соревновались на казахском, турецком, узбекском, кыргызском и азербайджанском языках. Например, айтыс между Асем Ережекызы и Темел Тураби проходили на чистом турецком языке, а айтыс кыргызских и узбекских поэтов проходили на обоих языках.

Это одно из первых международных соревнований, где организаторы постарались охватить широкий круг поэтов тюркского мира. Участники словесных состязаний ощутили высокий уровень казахских и кыргызских акынов.

«Если наши тюркоязычные братья поймут и адаптируются к казахскому языку, то география айтыса будет и дальше расширяться. Проблемы в языковом барьере между казахами и кыргызами практически отсутствуют. Я надеюсь, что в будущем мы будем говорить об одном и с поэтами из других стран», - сказал казахский акын Бекарыс Шойбеков.

По его словам, раньше айтыс существовал в тюркских и арабских странах. Однако в нынешнем виде он особенно развит на казахском и кыргызском языках.

После завершения мероприятия в столице Турции оно нашло продолжение в Стамбуле. Уже на следующий день, прошел первый айтыс для казахской диаспоры в районе Зейтинбурну.

В будущем посольство Казахстана в Турции планирует организовывать подобные мероприятия, чтобы сохранить национальную идентичность.









Автор: Акжигит Чукубаев



