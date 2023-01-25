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    Айсберг размером с Лондон откололся в Антарктиде

    25 Января 2023, 03:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Антарктиде от шельфового ледника Брант откололся айсберг размером с Большой Лондон. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.com.

    В течение нескольких лет ученые наблюдали образование трещин в 150-метровой толще льда, а окончательный разлом произошёл в воскресенье во время прилива.

    В Британской антарктической службе (BAS), которая опубликовала кадры отделения гигантского блока площадью более 1500км², заявили, что это не связано напрямую с изменением климата и не приведет к повышению уровня моря.

    К этому событию готовились: на шельфовом леднике Брант расположена британская исследовательская станция Halley, в 2016 году в целях безопасности ее перенесли на 23 километра от трещины «Бездна 1».

    Фото:

    Автор:

    Ринат Дусумов

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