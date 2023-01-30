Айман Ибраева назначена руководителем управления образования Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Руководителем управления образования акимата Костанайской области назначена Айман Ибраева, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Распоряжением акима Костанайской области Кумара Аксакалова 26 января руководителем управления образования акимата Костанайской области назначена Айман Ибраева»,- сообщили в управлении образования.

Айман Ибраева окончила Костанайский педагогический институт по специальности «учитель русского языка и литературы».

Имеет большой опыт работы в сфере образования.

Трудовой путь начала учителем русского языка и литературы Владимировской школы Костанайского района в 1987 году, 15 лет работала учителем в школах области и города.

В 2002 году начала работу на государственной службе главным специалистом ГУ «Департамент образования Костанайской области».

В 2005 - 2011 голы возглавляла отдел строительства, материально-технического обеспечения и административной работы Департамента образования Костанайской области.

С 2011 Айман Ибраева работала заместителем директора Департамента по защите прав детей по Костанайской области. В период 2014-2019 годов была руководителем отдела информационно-аналитической работы управления образования.

В апреле 2019 года возглавила отдел образования акимата Костаная.

С сентября 2020 года - заместитель руководителя ГУ «Управление образования акимата Костанайской области».

Занимавшая ранее должность руководителя управления образования Зауре Байменова заняла пост заместителя председателя Комитета среднего образования Министерства просвещения РК.





Фото: Управления образования акимата Костанайской области