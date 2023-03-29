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    Айгуль Куспан возглавила Комитет по международным делам, обороне и безопасности Мажилиса

    29 Марта 2023, 13:59

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Депутат Айгуль Куспан избрана председателем Комитета по международным делам, обороне и безопасности Мажилиса Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В ходе пленарного заседания на должность Комитета по международным делам, обороне и безопасности была предложена кандидатура Айгуль Куспан. Большинство, 93 депутата, поддержали данное решение.

    Айгуль Куспан окончила Алматинский педагогический институт иностранных языков в 1983 году, в 1989 году - Московский педагогический институт иностранных языков им. М. Тореза.

    Трудовая деятельность:

    1983-1984, 1989-1992 гг. - преподаватель Алматинского педагогического института иностранных языков;

    1996-1999 гг. - атташе, третий секретарь Посольства Казахстана во Франции;

    1999-2002 гг. - второй секретарь, первый секретарь, начальник отдела департамента двустороннего сотрудничества МИД Казахстана;

    2002-2004 гг. - советник Посольства Казахстана в Австрии;

    2004 – 2006 гг. - начальник отдела департамента Европы и Америки МИД Казахстана;

    2006 – 2011 гг. - советник, советник-посланник Посольства Казахстана в Литве;

    2011 – 2013 гг. - заместитель директора департамента Европы МИД Казахстана;

    2014 – 2018 гг. - директор департамента Европы МИД Казахстана;

    2018 - 2021 гг. - Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Королевстве Бельгия, по совместительству Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Великом Герцогстве Люксембург, Глава Представительства Республики Казахстан при Европейским Союзе и в Организации Североатлантического договора (НАТО).

    Ранее сообщалось, что Ерлан Кошанов избран председателем Мажилиса Парламента РК. Его заместителями стали Альберт Рау и Дания Еспаева.

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    Автор:

    Акбота Кузекбай

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