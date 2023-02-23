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    Айдарбек Сапаров поддержал челлендж к 130-летию Магжана Жумабаева

    23 Февраля 2023, 22:12

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Айдарбек Сапаров поддержал челлендж, запущенный к 130-летию Магжана Жумабаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Глава региона прочитал стихотворение «Мен кiм» великого писателя. Видеоролик можно посмотреть в Telegram-канале акима области.

    «В этом году отмечается 130-летний юбилей нашего великого поэта Магжана Жумабаева. Челлендж запустила ученица района М.Жумабаева Жасмин Калдыбек. Его поддержали известные люди в Казахстане», - отметил А.Сапаров.

    Глава региона принял эстафету от почетного гражданина области, журналиста Жарасбая Сулейменова. Челлендж А.Сапаров передал заместителю председателя Сената Парламента РК Ольге Перепечиной и всем акимам районов области.

    Скрин из видео aidarbeksaparov

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Общество
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