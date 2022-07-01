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    Автозапчасти и хозтовары на 27 млн тенге пытались незаконно ввезти из Китая

    1 Июля 2022, 20:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Автозапчасти, аккумуляторы, сварочный аппарат и хозяйственные товары общей стоимостью 27 млн тенге пыталось ввезти ТОО в Казахстан, уклонившись от уплаты таможенных платежей и налогов. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов Минфина РК, передает МИА «Казинформ».

    Попытка незадекларированного провоза груза пресечена 14 июня на таможеном посту «Калжат». Нарушение выявлено при проведении таможеного контроля товаров и транспортных средств, перемещающихся через таможенную границу ЕАЭС участником внешнеэкономической деятельности.

    По результатам сканирования на инспекционно-досмотровом комплексе КамАЗа с прицепом установлены расхождения между товарами, заявленными в документах, и содержимым в транспортном средстве. По результатам таможенного досмотра выявлены недекларированные товары общим весом 20 тонн, которые обложены таможенными платежами и налогами на сумму 5,5 млн тенге.

    Кроме того, импортер привлечен к административной отвественности в соответствии с ч.1 ст.551 Кодекса РК «Об административных правонарушениях». Сумма таможенных платежей и налогов по незадекларированным товарам взыскана в бюджет.

    При использовании инспекционно-досмотровых комплексов в текущем году выявлено более 4 тысяч тонн недекларированных товаров стоимостью 1 млрд тенге.

    Фото: gov.kz

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Минфин РК Китай
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