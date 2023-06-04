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    Автопробег в честь Дня госсимволов состоялся в Астане

    4 Июня 2023, 15:14

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане состоялся ежегодный автопробег в честь Дня государственных символов РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Мероприятие организовано столичным акиматом при поддержке автоклубов и автоволонтеров города.

    Автопробег стартовал с площади государственных символов и финишировал на площади защитников Отечества, проехав через площадь ЭКСПО и проспект Абылай хана. Всего с казахстанскими флагами в автопробеге приняли участие 30 машин.

    «Главная цель – подарить жителям праздничное настроение, укрепить чувства патриотизма и любви к Родине, к нашим государственным символам», - поделились организаторы.

    Напомним, автопробег традиционно проходит 4 июня в столице с 2017 года.

    Напомним, сегодня в Казахстане отмечается День государственных символов. В этот день 31 год назад они были утверждены как отличительные знаки независимой страны.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Астана Транспорт Общество Госсимволы РК День госсимволов РК
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