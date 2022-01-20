Автопарки Карагандинской области призвали обеспечить качественный сервис и обновить автобусы

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Аким Карагандинской области Женис Касымбек потребовал от автопарков Караганды и Темиртау улучшить качество пассажирских перевозок. Только после повышения уровня сервиса можно будет решать вопрос увеличения субсидий, сказал глава региона на онлайн-совещании в областном акимате, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Очень много жалоб на качество пассажирских перевозок. Люди пишут в социальных сетях. Ко мне приходят обращения с просьбой навести порядок. Жалуются на нехватку автобусов на маршрутах, несоблюдение графика, грубость водителей и кондукторов, нарушениесанитарных требований», – отметил Женис Касымбек.

Представитель самого крупного перевозчика в Караганде согласился с претензиями.

«Что касается культуры обслуживания, мы это знаем. Ежедневно поступают жалобы, ежемесячно по нашему предприятию порядка пятидесяти. Но я не оправдываю. Надо минимизировать их количество», – заявил Артур Григорян, директор автопарка № 3. Он озвучил ряд проблем предприятия.

По словам Артура Григоряна, на маршрутах большая нехватка водителей. Многие уходят на более высокооплачиваемые места. Кроме этого, пандемия ударила по пассажиропотоку, выросли расходы на амортизацию. Выделяемых субсидий государством недостаточно.

О нехватке водителей и необходимости увеличения субсидий говорили и другие перевозчики Караганды и Темиртау.

«Мы увеличим субсидии. Но вы обеспечьте качественный сервис и возьмите обязательства по обновлению автобусов!» – потребовал Женис Касымбек.

По сведениям управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог, в 2021 году в Караганде на маршруты запустили 40 новых автобусов отечественного производства, в Темиртау – 20, в Жезказгане – 20, в Сарани – 11.

На совещании также говорили о внедрении электронной системы оплаты. Аким Караганды Ермаганбет Булекпаев сообщил, что реализовано около 160 тысяч карт ONAY, работают 93 точки их продаж. По его словам, безналичная оплата проезда на сегодня составляет порядка четверти от оборота.