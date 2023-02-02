Автомобили с поддельными VIN-кодами выявили в ходе легализации в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В ходе акции по легализации иностранных автомашин в Акмолинской области выявлены несколько автомобилей с поддельными VIN-кодами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции региона, несоответствия были выявлены во время тщательной проверки в рамках легализации автомобилей в пункте осмотра при специализированном ЦОНе 28 и 30 января в Кокшетау.

«В ходе сверки номерных агрегатов автомашин марок «ВАЗ-21102», «Toyota 4 Runner» и «Газель» сотрудниками оперативно-криминалистического управления выявлены несоответствия. Так, при проверке автомашины марки «Toyota 4 Runner» установлено, что VIN-код на раме автомобиля не читаем. В автомашине марки «ВАЗ-21102» VIN-код не соответствует указанному в техпаспорте, в автомобиле марки «Газель» идентификационный номер, нанесенный на капоте, также не соответствует указанному в документах. Назначены экспертизы. По всем трем фактам начато досудебное расследование по части первой статьи 386 УК РК «Подделка, уничтожение идентификационного номера транспортного средства», - поделились в ведомстве.

Всего с первого дня старта акции по легализации автомобилей в Акмолинской области зарегистрировано 377 транспортных средств, среди которых 340 – состоявших на российском учете, 34 – на учете в Республике Армения, два – из Грузии и один из Монголии.

Как сообщалось ранее, акция по легализации иностранных автомобилей продлится до 1 июля 2023 года.

В своем Послании от 1 сентября 2022 года Глава государства объявил о проведении разовой легализации иностранных автомобилей, ввезенных в страну до 1 сентября 2022 года и не прошедших государственную регистрацию в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Фото пресс-службы департамента полиции Акмолинской области.



