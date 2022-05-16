Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Автомобили будут в наличии во всех автосалонах Казахстана - АКАБ

    16 Мая 2022, 12:55

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вице-президент Ассоциации казахстанского автомобильного бизнеса (АКАБ) Казахстана Анар Макашева заявила, что автомобилей в стране достаточно для приобретения в рамках льготного автокредитования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Анар Макашева ответила на вопрос, хватит ли всем желающим приобрести по программе автомобили на фоне уже складывающейся очереди с раннего утра.

    «В автосалонах автомобили есть. В прошлом году наши два производителя «Hyundai Trans Kazakhstan» и «Сарыарка АвтоПром» произвели в общей сложности 90 тыс. единиц. В этом году прогноз производства составляет 20% больше. Мы предполагаем, что до конца года во всех автосалонах Казахстана автомобили в наличии будут», - сказала Анар Макашева в ходе брифинга в Нур-Султане.

    Она пояснила, что сейчас каждый автопроизводитель сделал электронную очередь, в рамках которой потребители, придя в автосалон Казахстана, могут выбрать себе автомобиль.

    Анар Макашева объяснила порядок приобретения авто.

    «Потребитель должен выбрать тот автомобиль, который он хочет приобрести. Затем ему подскажут, в какие сроки автомобиль будет доставлен. Те авто, которые ежемесячно поступают в производство в автосалоны, будут распределяться среди потребителей. Наши потребители смогут приобрести этот автомобиль, получить счет на оплату с указанием VIN-кода и затем обратиться в банк», - сказала она.

    Для всех автосалонов действуют одинаковые правила в части того, что счет на оплату будет выдаваться с VIN-кодом.

    «Потребитель может выбрать: приобрести авто за наличный расчет либо по другим программам кредитования, в том числе по программе льготного автокредитования. Самое главное, когда автомобиль в наличии в автосалоне, наш потребитель сможет получить счет на оплату с указанием VIN-кода и затем пойти в банк и подать заявку по программе льготного автокредитования. Дальше банк у себя внутри смотреть, есть ли достаточное финансирование для того, чтобы потребители могли приобрести автомобили по программе льготного автокредитования», - объяснила А. Макашева.

    Ранее сообщалось, что с сегодняшнего дня казахстанцы смогут получать льготные автокредиты.

    Ставка вознаграждения по условиям данной программы будет 4% годовых. Стоимость автомобиля не должна превышать 15 млн тенге, а сумма кредита не должна превышать 10 млн тенге. Срок кредита - до 7 лет.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Банки Транспорт Общество Утильсбор
    Новости по теме
    Новости по теме
    Новые камеры «Аргус-пешеход» тестируют на дорогах Караганды
    Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    Пять человек пострадали в ДТП в Жамбылской области
    Смертельное ДТП совершил нелегальный перевозчик в СКО
    Популярное
    1 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    2 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    3 Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
    4 Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
    5 Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая