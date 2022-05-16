Автомобили будут в наличии во всех автосалонах Казахстана - АКАБ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вице-президент Ассоциации казахстанского автомобильного бизнеса (АКАБ) Казахстана Анар Макашева заявила, что автомобилей в стране достаточно для приобретения в рамках льготного автокредитования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Анар Макашева ответила на вопрос, хватит ли всем желающим приобрести по программе автомобили на фоне уже складывающейся очереди с раннего утра.

«В автосалонах автомобили есть. В прошлом году наши два производителя «Hyundai Trans Kazakhstan» и «Сарыарка АвтоПром» произвели в общей сложности 90 тыс. единиц. В этом году прогноз производства составляет 20% больше. Мы предполагаем, что до конца года во всех автосалонах Казахстана автомобили в наличии будут», - сказала Анар Макашева в ходе брифинга в Нур-Султане.

Она пояснила, что сейчас каждый автопроизводитель сделал электронную очередь, в рамках которой потребители, придя в автосалон Казахстана, могут выбрать себе автомобиль.

Анар Макашева объяснила порядок приобретения авто.

«Потребитель должен выбрать тот автомобиль, который он хочет приобрести. Затем ему подскажут, в какие сроки автомобиль будет доставлен. Те авто, которые ежемесячно поступают в производство в автосалоны, будут распределяться среди потребителей. Наши потребители смогут приобрести этот автомобиль, получить счет на оплату с указанием VIN-кода и затем обратиться в банк», - сказала она.

Для всех автосалонов действуют одинаковые правила в части того, что счет на оплату будет выдаваться с VIN-кодом.

«Потребитель может выбрать: приобрести авто за наличный расчет либо по другим программам кредитования, в том числе по программе льготного автокредитования. Самое главное, когда автомобиль в наличии в автосалоне, наш потребитель сможет получить счет на оплату с указанием VIN-кода и затем пойти в банк и подать заявку по программе льготного автокредитования. Дальше банк у себя внутри смотреть, есть ли достаточное финансирование для того, чтобы потребители могли приобрести автомобили по программе льготного автокредитования», - объяснила А. Макашева.

Ранее сообщалось, что с сегодняшнего дня казахстанцы смогут получать льготные автокредиты.

Ставка вознаграждения по условиям данной программы будет 4% годовых. Стоимость автомобиля не должна превышать 15 млн тенге, а сумма кредита не должна превышать 10 млн тенге. Срок кредита - до 7 лет.