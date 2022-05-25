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    Автомобиль упал на дом в Алматинской области

    25 Мая 2022, 16:34

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области водитель автомобиля BMW X5 не справился с управлением и вылетел с дороги. Он упал на дом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Фото с места ДТП появилось в Сети .

    В департаменте полиции области сообщили, что ДТП произошло в ночь на 24 мая в поселке Боралдай Илийского района.

    «В результате ДТП повреждены крыша дома, газовые и электрические столбы. В аварии легкие травмы получил водитель. От госпитализации отказался», - проинформировали в полиции.

    По данным ведомства, в отношении водителя составлен и направлен в суд административный протокол по статье 610 УК РК.

    Ущерб, причиненный государству, а также владельцу домостроения, подсчитывается. Утечки газа не зафиксировано. Электроснабжение восстановлено работниками РЭС.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматинская область ДТП Происшествия
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