Автомобильные пункты пропуска на казахстанско-китайской границе не будут работать 21-23 января

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – С 21 по 23 января 2023 года пропуск лиц, транспортных средств и грузов в автомобильных пунктах пропуска на казахстанско-китайской границе осуществляться не будет. Это связано с празднованием Весны в КНР, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета государственных доходов.

«Железнодорожные пункты пропуска на казахстанско-китайской границе продолжат функционировать в штатном режиме. Всех желающих пересечь границу просим заранее планировать свой маршрут с учетом введенных ограничений», - сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что Китайский Новый год страна в этом году будет отмечать с 21 по 27 января.



