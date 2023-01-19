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    Автомобильные пункты пропуска на казахстанско-китайской границе не будут работать 21-23 января

    19 Января 2023, 21:52

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – С 21 по 23 января 2023 года пропуск лиц, транспортных средств и грузов в автомобильных пунктах пропуска на казахстанско-китайской границе осуществляться не будет. Это связано с празднованием Весны в КНР, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета государственных доходов.

    «Железнодорожные пункты пропуска на казахстанско-китайской границе продолжат функционировать в штатном режиме. Всех желающих пересечь границу просим заранее планировать свой маршрут с учетом введенных ограничений», - сообщили в ведомстве.

    Ранее сообщалось, что Китайский Новый год страна в этом году будет отмечать с 21 по 27 января.

    Автор:

    Сафаргалиева Малика

    Транспорт Китай Граница
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