Автомобиль наехал на лошадь на трассе в Жамбылской области, водитель погиб

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Житель Туркестана погиб на трассе в Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции региона, дорожная авария произошла в темное время суток, около девяти вечера.

«Житель города Туркестана 1978 года рождения, находясь за рулем автомашины марки Toyota Camry, следовал в восточном направлении со стороны Тараза в Алматы. На 171 км автотрассы «Западная Европа - Западный Китай» водитель совершил наезд на лошадь. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель от полученных множественных телесных повреждений скончался на месте», - рассказали в ведомстве.

В центральную районную больницу села Кордай с различными телесными повреждениями были доставлены двое пассажиров.

После осмотра автомобиль водворен на специализированную стоянку в том же селе.

Проводятся необходимые следственные действия, направленные на объективное исследование всех обстоятельств данного дорожно-транспортного происшествия, отмечают в ведомстве.