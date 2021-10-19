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    Автомобиль наехал на лошадь на трассе в Жамбылской области, водитель погиб

    19 Октября 2021, 19:26

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Житель Туркестана погиб на трассе в Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе департамента полиции региона, дорожная авария произошла в темное время суток, около девяти вечера.

    «Житель города Туркестана 1978 года рождения, находясь за рулем автомашины марки Toyota Camry, следовал в восточном направлении со стороны Тараза в Алматы. На 171 км автотрассы «Западная Европа - Западный Китай» водитель совершил наезд на лошадь. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель от полученных множественных телесных повреждений скончался на месте», - рассказали в ведомстве.

    В центральную районную больницу села Кордай с различными телесными повреждениями были доставлены двое пассажиров.

    После осмотра автомобиль водворен на специализированную стоянку в том же селе.

    Проводятся необходимые следственные действия, направленные на объективное исследование всех обстоятельств данного дорожно-транспортного происшествия, отмечают в ведомстве.

    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область ДТП Происшествия
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