Автоматизированный механизм подачи заявки на получение земель запустят в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На встрече с представителями отечественного бизнеса Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил до конца года разработать автоматизированный механизм подачи и рассмотрения заявки на получение земли, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Помимо шагов по усилению механизмов защиты бизнеса, особое внимание нужно уделить формированию привлекательного инвестиционного климата. В условиях глобальной турбулентности и неопределенности, усиления внешних и внутренних вызовов, как правило, роль государства усиливается. Однако нашей стратегической целью всегда будет создание сильного и ответственного частного бизнеса. Для построения сильной и устойчивой рыночной экономики необходима системная работа по выявлению и устранению факторов неравной конкуренции. Риски ее возникновения кроются в неэффективных процедурах предоставления мер государственной поддержки, их выборочности. Это касается налоговых льгот, выделения земельных участков, госзакупок и административного регулирования в целом», - сказал Глава государства на встрече с представителями отечественного бизнеса.

Президент подчеркнул, что сейчас для малого и среднего бизнеса практически единственным способом получения доступа к земле является реализация инвестиционных проектов с обязательным участием социально-предпринимательских корпораций.

«Другими словами, вместе с базовым фактором производства предпринимателю навязывается государственное участие. Бизнес жалуется на отсутствие возможности получить участки на общих основаниях. Предполагалось, что системным решением этой проблемы станет создание прозрачной карты земельных ресурсов. Но работа в этом направлении ведется очень медленно. Действующий электронный ресурс неудобен для пользователей, остается открытым вопрос актуальности данных, нет интеграции с другими системами», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства поручил Правительству взять этот вопрос под особый контроль.

«Эффективная реализация проекта позволит оперативно перейти к следующему шагу – внедрению автоматизированного механизма подачи и рассмотрения заявки на получение земли. Такую систему необходимо запустить до конца года», - сказал Касым-Жомарт Токаев.