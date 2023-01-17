Автоматически сделать перерасчет за электроэнергию пообещали в «Астана-РЭК»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В «Астана-РЭК» пообещали автоматически сделать перерасчет за электроэнергию. Об этом корреспонденту МИА «Казинформ» рассказал заместитель председателя правления по реализации «Астана-РЭК» Габидулла Кожабаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По обращениям потребителей на завышенные объемы начислений по электроэнергии в квитанциях за декабрь 2022 года АО «Астана-РЭК» пояснило следующее: «В ТОО «Астанаэнергосбыт» период снятия показаний был 20-25 числа, а в АО «Астана-РЭК» 20-30 числа. Вследствие чего, период начислений в декабре 2022 года составил 30-35 календарных дней. ТОО «Астанаэнергосбыт» по некоторым потребителям показания приборов учета электроэнергии выставляло условно. После перехода в АО «Астана-РЭК» были сняты фактические показания.

В связи с техническим сбоем двух программных комплексов ТОО «Астанаэнергосбыт» и АО «Астана-РЭК» произошло некорректное начисление объемов и, как следствие, выставлены завышенные счета. После совместного анализа и выявления отклонений (некорректных начислений) в программных комплексах будет произведено перераспределение излишней уплаченной суммы на будущие периоды.

По всем обращениям касательно начислений за электроэнергию предоставляются пояснения. В случаях необходимости будут произведены перерасчеты. В офисе АО «Астана-РЭК» по улице Абая, 80 потребителей обслуживают 20 специалистов».

Однако заместитель председателя правления по реализации «Астана-РЭК» Габидулла Кожабаев пояснил, что астанчанам необязательно приезжать в офис по адресу: Абая, 80.

«Мы совместно с «Астанаэнергосбыт» каждый выписанный счет перепроверяем. У нас жалобы поступают по начислению, по фактическому съему. Мы берем базу у «Астанаэнергосбыт» для дальнейшей работы, обходим дома, снимаем показания приборов учета. Они не совпали с показаниями, которые нам передал «Астанаэнергосбыт». То есть, у них меньше показания. Когда по квартирам ходим, по факту показания больше. Естественно, мы доначисляем.

Вопрос возникает у потребителя: они же оплатили. По этому вопросу «Астанаэнергосбыт» отрабатывает и перерасчеты делает сам. Мы взяли в работу историю начислений. Показания в базу внесли, а историю перенаправляем своим коллегам. Ни в коем случае потребителя не отправляем к ним. Мы связываемся с коллегами. Сразу вопрос решаем. У себя в базе тоже делаем корректировку, если оно этого требует, или «Астанаэнергосбыт» делает корректировку у себя», - пояснил Габидулла Кожабаев.

По его словам, о вине «Астана РЭК» можно говорить в том случае, если конечные показания прибора учета не будут соответствовать тем показаниям, которые есть.

«Когда к нам обращаются, мы связываемся с коллегами, они дают разъяснение или говорят: «Да, перерасчет сделаем». Астанчанам не нужно никуда идти. Сейчас мы разбираемся. Был сбой в ноябре. Мы извлекли необходимые для себя уроки, поняли, на что обратить внимание. У нас нет сбоя, но есть кое-какие вопросы, где-то завышены показания. Фактически то, что делаем, отражается в квитанциях. Мы актуализировали базу. Если в январе будет что-то не так, мы готовы нести ответственность. В ноябре сделали корректировку. Вопрос в качестве данных в этой базе, который нам передал «Астанаэнергосбыт». Мы выявляем некорректные цифры», - добавил Габидулла Кожабаев.

Тем не менее, если астанчане хотят быть уверенными в том, что все счета выписаны правильно, можно написать обращение в «Астана РЭК» и указать лицевой счет.

«Можете сфотографировать, отправить на электронную почту «Астана РЭК». Мы будем отрабатывать это обращение и будем нести ответственность за корректировку в следующем месяце. Если в следующем месяце не отразилось, это уже повод к нам обратиться», - добавил он.



