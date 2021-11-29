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    Автомашина упала в реку Сырдарья: один человек погиб

    29 Ноября 2021, 17:55

    КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В реку Сырдарья упала машина, один человек погиб, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    29 ноября около 04:20 утра поступило сообщение на пульт ​»102″​ Управления полиции города ​ Кызылорда. В данном сообщении отмечалось, что 27-летний житель города, находясь за рулем автомобиля Daewoo Nexia, выехал по улице Алтын Орда и опрокинулся ​в плотину ​реки Сырдарья. Один из двух 27-летних граждан, находившихся в автомобиле, смог выбраться на берег, а водитель погиб в автомобиле. Сотрудниками полиции проводится проверка, ​назначены экспертизы. На место происшествия привлечены специальные технические средства ДЧС, оперативно-спасательный отряд, который вытащил автомобиль из реки около 09:00 часов. ​

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Кызылординская область ДТП Видео МВД РК
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