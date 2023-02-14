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    Автоконцерн Ford сократит в Европе почти 4000 рабочих мест

    14 Февраля 2023, 18:39

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Автоконцерн Ford на фоне перехода на производство электромобильного транспорта планирует к 2025 году сократить в Европе около четырех тысяч рабочих мест, в том числе 2300 в Германии - в Кельне и Ахене, сообщила дирекция компании в ходе телеконференции во вторник, 14 февраля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Deutsche Welle.

    «Объявленные сегодня меры нацелены на переход производственных и административных подразделений в Европе на менее крупное, сфокусированное портфолио, которое все больше направлено на производство электромобилей», - заявил глава германского подразделения Ford Мартин Сандер.

    На заводах Ford в Германии трудятся в общей сложности 19 тысяч человек. Автоконцерн планирует сократить 1700 сотрудников отдела разработок и 600 административных работников. С учетом сокращений в Великобритании и других странах в Европе будет ликвидировано в целом 3800 рабочих мест. Решению автоконцерна предшествовали переговоры с профсоюзами, продолжавшиеся несколько недель.

    В минувшем году Ford не выполнил поставленные цели по прибыли и теперь намерен провести радикальные преобразования. Глава финансового отдела Ford Джон Лоули пообещал «очень агрессивные» меры с целью снизить расходы в сфере производства и цепочках поставок.

    Убытки Ford в Европе по предварительно внесенной части налога с оборота в последнем квартале 2022 года выросли в годовом исчислении вдвое до 400 млн долларов США. При этом объем оборота оставался прежним.

    Эксперты расценивают сокращения в подразделении исследований и развития как одно из последствий сотрудничества Ford с концерном Volkswagen, у которого Ford получил лицензию на производство электромобилей на базе платформы MEB. Это позволяет Ford экономить на исследованиях.

    Фото: dw.com

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Германия Европа Мировые новости Автопромышленность
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