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    Автодром модернизируют в Павлодаре

    15 Марта 2022, 14:59

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - На автодроме спецЦОНа города Павлодара с 16 марта будут проводиться ремонтные работы. Обновленный автодром заработает с новой GPS-системой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На сегодня у нас функционирует система на основе магнитных датчиков. При аварийных ситуациях они часто выходят из строя, случаются и сбои при плохих погодных условиях. В ходе модернизации магнитные датчики будут заменены на новую GPS-систему, где прохождение практического экзамена будет осуществляться посредством спутникового сигнала», - пояснил директор филиала «Правительство для граждан» по Павлодарской области Талгат Аскаров.

    Экзамен по вождению заключается в управлении машиной на автодроме, где необходимо выполнить ряд маневров и заданий.

    «О возобновлении приема экзамена на вождение будет сообщено дополнительно», - добавил спикер.

    Автор:

    Антон Гагарин

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