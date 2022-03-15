Автодром модернизируют в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - На автодроме спецЦОНа города Павлодара с 16 марта будут проводиться ремонтные работы. Обновленный автодром заработает с новой GPS-системой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодня у нас функционирует система на основе магнитных датчиков. При аварийных ситуациях они часто выходят из строя, случаются и сбои при плохих погодных условиях. В ходе модернизации магнитные датчики будут заменены на новую GPS-систему, где прохождение практического экзамена будет осуществляться посредством спутникового сигнала», - пояснил директор филиала «Правительство для граждан» по Павлодарской области Талгат Аскаров.

Экзамен по вождению заключается в управлении машиной на автодроме, где необходимо выполнить ряд маневров и заданий.

«О возобновлении приема экзамена на вождение будет сообщено дополнительно», - добавил спикер.