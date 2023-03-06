Автодорожная отрасль Казахстана испытывает острый дефицит в квалифицированных кадрах

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В дорожной отрасли Казахстана накопилось немало проблем. Начиная от неправильного планирования - до использования некачественных материалов при строительстве, без учета погодных условий региона. Состояние автомобильных дорог общего пользования и улиц в населенных пунктах республики часто подвергаются справедливой критике, как со стороны общественности, так и со стороны Главы государства. Другой проблемой отрасли является нехватка квалифицированных кадров. Какие проблемы стоят перед автодорожниками и как их можно эффективно решить, читайте в материале корреспондента МИА «Казинформ».

За что казахстанцы критикуют автодороги

По данным Национального центра качества дорожных активов, 900 критических материалов относительно качества казахстанских дорог опубликовано в масс-медиа по итогам 2022 года. В социальных сетях (репосты, перерепосты, паблики) опубликовано 2 700 негативных публикаций (в месяц более 225). Комментарии набрали самое большое суммарное число - 456 000 (в месяц - 38 000), 95% из них - отрицательные. Больше всего нареканий вызывают дороги местного значения.

Дорожники признают - критика в адрес автомобильных дорог справедлива. О том, что в отрасли системный кризис, говорят цифры. Казахстан – огромная страна с невысокой плотностью населения, поэтому по густоте дорожной сети значительно отстаёт от развитых стран мира.

В Казахстане порядка 157 тысяч километров автомобильных дорог. Из них более 25 тысяч - дороги республиканского значения, 70 тысяч - областного и районного значения, 62 тысяч км – улицы населенных пунктов. Средняя плотность этой сети - 58 километров на тысячу квадратных километров. В США этот же показатель выше в 12 раз, в Германии и вовсе - в 31 раз.

Кроме этого, есть разрыв и в уровне автомобилизации. К примеру, в Америке на душу населения машин вчетверо больше. В Казахстане на 100 человек - чуть более 22 автомобилей, в США – 89.

На 19,7 миллионов казахстанцев по факту приходится порядка 4,5 миллионов единиц транспорта. 332 миллиона американцев при этом владеют 278 миллионами авто.

Из положительных факторов нашей страны – огромный транзитный и логистический потенциал. Казахстан – девятая по величине территории страны в мире. Но по протяженности дорог занимает лишь 32 место. А вот по качеству мы находимся, к сожалению, вообще уже ближе к концу списка - 93 место из 118.

Эксперты основными источниками проблемы называют несколько факторов. Это и разные климатические условия на огромной территории, влияние большегрузов, неграмотное проектирование дорог, коррупция на местах, низкая квалификация персонала и кадровый голод в отрасли.

Почему в Казахстане не хватает автодорожников

Сейчас по всей стране на автодорожника учится всего 607 казахстанцев. Представители отрасли бьют тревогу: если не будет должной подготовки специалистов, то в скором времени не станет и самих автомобильных дорог. Их просто некому будет проектировать, строить и ремонтировать…

На сегодняшний день дипломированных специалистов для дорожной отрасли готовят 8 вузов страны. Это Казахский автомобильно-дорожный институт им. Гончарова, Восточно-Казахстанский технический университет им. Серикбаева, Сатпаев университет, Казахский университет путей сообщения, Карагандинский государственный технический университет, Таразский государственный университет им. Дулати, Академия логистики и транспорта, Павлодарский государственный университет им. Торайгырова. При этом отрасль испытывает острый кадровый дефицит. Одна из причин - изменения в Классификаторе направлений подготовки кадров, считает первый проректор КазАДИ Гульсум Еспаева.

«К примеру, в 2004 году в единую слились специальности «Строительство автомобильных дорог, мостов и тоннелей» и «Строительство зданий и сооружений». Это привело к снижению уровня квалификации, необходимой для автодорожной специальности», - говорит эксперт.

По ее словам, если ранее гранты для поступления в вузы распределялись по специальностям, то теперь — по группам образовательных программ. Это, в свою очередь, приводит к неравномерному распределению образовательных грантов внутри группы. К примеру, в группе «Градостроительство, строительные работы и гражданское строительство» гранты распределяются в среднем на 10-15 программ среди 23 вузов, которые готовят специалистов в строительной области в целом.

«За последние 10 лет магистратуру по автотранспортной специальности в Казахстане окончило всего 253 человека. А по докторантуре не было выделено ни одного государственного гранта», - сетует Гульсум Еспаева.

Между тем, как отмечает эксперт, аналогичный кадровый голод отрасль уже испытывала.

Непростое прошлое и настоящее

История автодорожного образования в Казахстане началась в 1958 году, когда в республике открылся единственный вуз дорожного профиля - Усть-Каменогорский строительно-дорожный институт. Профессия автодорожника тогда считалась остродефицитной А в 1978 году был открыт общетехнический факультет в Алма-Ате, куда сразу было принято порядка 200 студентов. В 1991 году был создан Алма-Атинский автомобильно-дорожный институт, который успел выпустить за 5 лет целую плеяду высококвалифицированных дорожников: на одном только курсе ААДИ обучалось 200 студентов, в суммарном количестве на 5-ти курсах – 1000 студентов.

Но в 1996 году произошло слияние этого вуза с Алма-Атинским институтом инженеров железнодорожного транспорта и была образована Казахская Академия транспорта и коммуникаций (КазАТК) им. Тынышпаева. Вместе с ААДИ, по мнению экспертов, закончилась и лучшая образовательная эпоха для отрасли. За годы действия Болонской системы исчезли специальности и указание на конкретную квалификацию. Сократилась профильная подготовка, особенно предметной части. Поэтому, чтобы решить проблему, нужно действовать комплексно.

«Необходимо открыть отдельно направление подготовки «Транспортное строительство» и разделить на группы «Строительство автомобильных дорог и аэродромов», «Строительство железных дорог», «Строительство мостов и транспортных тоннелей», «Строительство газонефтепроводов и газонефтехранилищ», - высказала свое мнение первый проректор КазАДИ Гульсум Еспаева.

Необходимо также прагматично сравнивать систему отечественной подготовки с тем, как это, например, выстроено в странах Евросоюза. В частности, в Германии, которая славится во всем мире своими образцовыми автобанами, есть четкое разделение: строительная и транспортная инженерия. К слову, образование в этих сферах там считается очень престижным.

Генеральный директор Национального центра качества дорожных активов Замир Сагинов считает, что нужно привлекать к обучению студентов самих производственников.

«В казахстанских вузах не хватает практических знаний. Образование должно быть нацелено на производственный процесс. А рабочие учебные программы надо согласовывать с работодателями. Ни одно образовательное учреждение не может выпустить готового дорожника. Поэтому в учебных организациях дорожного профиля лекции должны читать производственники, практические задания должны проводиться в лабораториях, а слово работодателей должно стать решающим на выпускных экзаменах», - уверен он.

Потому что качественную дорогу может построить, в первую очередь, производственник.

Создание автомобильных дорог – это искусство

Про строительство дорог Замир Сагинов, дорожник с 30-летним стажем, может рассуждать долго. Он не понаслышке знает, что этот процесс - очень дорогой, сложный и трудоемкий. Еще на стадии проектирования изучается местность, порой это сразу несколько климатических зон, ландшафт, геология и гидрология участков.

«Грамотное проектирование уже позволяет избежать будущих проблем. Поэтому прежде, чем составить проект будущей трассы, рассчитать количество полос движения, основание и дорожную одежду, нужно спрогнозировать интенсивность движения и транспортный поток. Учитываются при этом масса факторов: климатические и географические условия региона, защита окружающей среды, пути миграции животных, геометрические элементы плана трассы, продольный и поперечный профиль автомобильной дороги, дорожные сооружения, опоры линий электропередач и связи», - поясняет Замир Садыкович.

По его словам, следующий этап подготовки – полевой. К ней приступают геодезисты. Они определяют размеры отдельных участков, какой необходим угол наклона, какие геологические и ландшафтные особенности нужно учесть, где расположить ливневые стоки, количество поворотов дороги, объем грунтовых работ… От точности этих расчётов во многом зависит качество и безопасность будущей дороги.

Когда все этапы подготовки пройдены, начинаются земляные работы. Главный недруг дорожного полотна – вода, поэтому во избежание её разрушительного воздействия, в необходимых местах прокладывают водопропускные трубы. И здесь незаменимо участие гидрологов. И только после можно приступать к укладке грунта. Умное уплотнение грунта обеспечивает долговечность дороги.

«Сейчас работать с грунтом мало кто умеет. Современные вузы не дают углубленных знаний о свойствах этого материала. Далее дело за битумом. Сегодня весь мир нуждается в качественном битуме, который может противостоять выросшим в разы нагрузкам на дорожное полотно. Понимать всю специфику этого материала – задача как раз дорожников. Но, увы, сегодняшние специалисты не в полной мере понимают его технические и физические характеристики. Специалист по строительству автодорог и аэродромов выполнял полный комплекс работ по проектированию, строительству, реконструкции, ремонту и содержанию дорог. Вплоть до гидрологии и геодезии», - вспоминает Замир Сагинов.

Ранее, как отмечает эксперт, дорожная специальность включала все нюансы. Современное же образование сократило профильную подготовку. В результате имеем то, что имеем: дорожным строительством в стране зачастую занимаются неквалифицированные кадры.

О чем говорит статистика

По данным аналитического исследования РГП «Национального центра качества дорожных активов» (НЦКДА), в Казахстане только 10% из всех сотрудников в отделах и управлениях ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог имеют профильное образование.

Между тем, согласно исследованиям АО «Центр развития трудовых ресурсов» МТСЗН РК, самой востребованной в стране является вакансия дорожного специалиста. В 2022 году в тройку профессий, имеющих спрос, вошли мастера строительных и монтажных работ (1,7 тыс. вакансий). По данным НПП «Атамекен», дефицит специалистов в сфере строительства в прошлом году составил 8 256 человек, тогда как в других отраслях спрос не превышал несколько сотен.

Много нареканий в этом вопросе у аналитиков к современным вузам и колледжам, выпускающим ненужных современному Казахстану специалистов. По данным аналитиков НПП «Атамекен», 60% выпускников отечественных вузов не работают по своей специальности.

Время «белых воротничков» прошло

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал сменить приоритет в вопросе подготовки кадров в пользу технических профессий. Учебным заведениям, по мнению Главы государства, необходимо ориентироваться на фактические потребности рынка труда.

«Время «белых воротничков» и «офисных работников» прошло. Оголтелое желание идти в юристы и экономисты – это тенденция 1990-х - 2000-х годов. Сейчас тренд идет на спад. По прогнозам Оксфордского университета, порядка 50 % сегодняшних профессий исчезнут. Среди них: нотариус/юрист, бухгалтер, кредитный специалист, банковский операционист, кассир, переводчик, турагент и другие. Самыми востребованными в перспективе станут строители, учителя, программисты, биохимики, вирусологи», - заявил Замир Сагинов.

К слову, в сфере дорожного строительства много вакансий, причем, хорошо оплачиваемых. И это - профессия будущего. Об этом школьникам регулярно рассказывают сотрудники Национального центра качества дорожных активов.

«О профессиях будущего, ресурсном мышлении, о способах строительства дорог и плюсах автодорожной специальности мы рассказываем школьникам на профориентационных лекциях. Профессия дорожника вновь станет престижной, потому что так было всегда и так должно быть», - уверен глава Национального центра качества дорожных активов.

Именно специалисты этого учреждения активно ведут профориентационную работу с молодежью. На сегодняшний день сотрудники НЦКДА провели более 5 000 встреч со школьниками по всему Казахстану. Меморандумы подписаны с РФМШ города Астана и BINOM SCHOOL. В лабораториях Центра качества регулярно проводятся Дни открытых дверей для школьников, где на практике показывают детям, как определяется состояние дороги. Это всегда вызывает живой интерес.

К 2025 году сеть республиканских автодорог, а это почти 25 тысяч километров, планируется довести до высоких мировых стандартов качества. Это приоритетная отрасль национальной экономики. И решать накопившиеся проблемы нужно безотлагательно. В первую очередь, можно внести автодорожную специальность в перечень стратегических для страны профессий.