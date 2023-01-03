Автодороги республиканского значения закрыты в семи регионах РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В связи с ухудшением погодных условий, обильным снегопадом, сильным ветром и ограниченной видимостью республиканские автотрассы закрыты в Акмолинской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской, Костанайской и Туркестанской областях. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казавтожол.

Для всех видов автотранспорта движение ограничено на следующих участках:

в Акмолинской области:

«Кокшетау-Атбасар» км 48-184, участок село Зеренда- город Атбасар.

«Щучинск-Зеренда» км 0-77, участок Щучинск -Зеренда.

«Астана-Кабанбай Батыра-Киевка-Темиртау» км 37-51, участок поселок Кабанбай Батыра - граница Карагандинской области;

в Алматинской области:

«Сарыозек-Коктал» км 45-68 (перевал Алтын Емель)

«Ушарал-Достык» км 84-184, участок станция Коктума-станция Достык

в ВКО:

«Усть-Каменогорск-Шемонаиха-гр РФ.» км 105-123 участок горд Шемонаиха – граница РФ.

«Алматы-Усть-Каменогорск» км 971-1068 участок село Калбатау- поселок Касым-Кайсенова. «Омск-Майкапчагай» км 756-906, участок Семей- Калбатау.

«Омск-Майкапчагай» км 910, участок Калбатау- село Богаз.

в Жамбылской области:

«Алматы-Ташкент-Термез» км 534-593, участок село Айша-Биби - граница Туркестанской области.

В Карагандинской области:

«Екатеринбург-Алматы» км 1492-2005, участок Караганда- граница Жамбылской области. «Астана-Кабанбай батыр-Нура-Темиртау» км 51-266, участок граница Акмолинской области – Темиртау

«Кызылорда-Павлодар» км 762-906 участок город Атасу - поселок Топар.

«Жезказган-Петропавловск» км 65-252, участок поселок Жезды - граница Костанайской области.

«Екатеринбург-Алматы» км 1426-1457, участок ПВП-г.Темиртау.

В Костанайской области:

«Жезказган-Петропавловск» км 252-340, участок граница Улытауской области -Аркалык.

В Туркестанской области: «Алматы-Ташкент-Термез» км 593-652, участок граница Жамбылской области -село Машат.

