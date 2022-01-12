АвтоЦОНы Казахстана возобновят свою работу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 12 января в Казахстане за исключением трех регионов заработают спецЦОНы для предоставления госуслуг автовладельцам. График работы – с 9 до 18 часов (понедельник – пятница). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства цифрового развития и аэрокосмической промышленности РК.

Пока закрыты спецЦОНы г. Алматы, Алматинской и Жамбылской областей. О возобновлении работы в данных регионах будет сообщено дополнительно.

«Автоуслуги остаются одними из самых востребованных госуслуг. Сейчас работа спецЦОНов возобновляется, и мы ожидаем наплыв клиентов. Поэтому просим отнестись с пониманием к данной ситуации. Также напомню, что переоформить автомобиль можно через банковские приложения Kaspi и Halyk Homebank. Рекомендую воспользоваться этими сервисами, чтобы не создавать большой ажиотаж в автоЦОНах», – сказал председатель правления Госкорпорации «Правительство для граждан» Адил Кожихов.

Вход в здание спецЦОНов осуществляется по приложению Ashyq. В связи с эпидемиологической ситуацией клиенты должны соблюдать нормы санитарной безопасности – держать социальную дистанцию и носить маски.