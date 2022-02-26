Автобусы от посольства Казахстана в Киеве организуют еще раз - МИД РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Посольством Казахстана в Киеве сформирована к отправке еще одна группа казахстанских граждан. Об этом сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Посольством в Киеве сформирована к отправке еще одна группа казахстанских граждан в количестве 60 человек. В здании посольства РК в Киеве этой ночью находились 26 человек, в том числе 8 сотрудников посольства, 18 граждан, из них шестеро - детей», - сообщил Айбек Смадияров на брифинге в МИД РК.

Также официальный представитель ведомства прокомментировал ситуацию с казахстанцами в Киеве.

«По информации сотрудника посольства Казахстана в Киеве, в 9:30 по местному времени из посольства в направлении города Львова отправился 54-местный автобус, в нем было 39 граждан. Ранее о готовности выехать заявили 68 граждан, но часть из них не явилась в посольство. Будут еще автобусы от посольства Казахстана в Киеве, поэтому граждан просим собраться возле нашего посольства», - сказал он.

Напомним, по последним данным, поступило 528 обращений с просьбой оказать содействие в эвакуации.

Граждане РК находятся в основном в городе Киев и Киевской области - 264 человека, Одесской области - 30, Харьковской - 18, Львовской - 17, Днепропетровской - 13, Полтавской - 7, Черкасской - 4, Луганской – 2, Ивано-Франковской – 2, Житомирской – 2 и других регионах. Как уточнил Айбек Смадияров, данные будут меняться.

Пассажиры репатриационного рейса беспрепятственно (без виз) пересекут украинско-польскую границу, а также будут освобождены от обязательного карантина, сдачи ПЦР-тестов и предъявления паспортов вакцинации.

«Первый репатриационный рейс планировался к осуществлению утром 26 февраля, либо будет перенесен на 27 февраля. Дело в том, что автобусы, которые везли наших граждан к польской границе, сейчас стоят в многокилометровых пробках, заторы», - ранее заявил Айбек Смадияров.



