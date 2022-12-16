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    Автобусы обновят на некоторых маршрутах Алматы

    16 Декабря 2022, 16:49

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы с 20 декабря для улучшения качества обслуживания пассажиров Медеуского района, проживающих в микрорайонах Каменское плато, поселок Актобе, Березовая роща, Таужолы и в районе госпиталя ВОВ, будет обновлен подвижной состав, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Так, автобусы обновят на маршрутах №5 «ул. Калдаякова – ул. Жибек жолы – п. «Ак Тобе», №5а «ул. Калдаякова – ул.Жибек жолы – госпиталь ВОВ», №5б «Жибек жолы – госпиталь ВОВ», №5в «Березовая роща – пр. Достык- ул.Оспанова», №26 «Городская больница №7 – Экологический пост».

    По данным управления городской мобильности, в последние месяцы на указанных маршрутах наблюдалось уменьшение планового выхода до 50%. В связи с чем было принято решение о передаче маршрутов перевозчику ТОО «Сапаршы», которые будут выполнять транспортное обслуживание 19 новыми автобусами марки Иссузу Н-40.

    При этом установлен следующий плановый выход по маршрутам: №5 - четыре подвижных единиц, на маршрутах №5а и №5в – два, на №5б – три и на маршруте №26 - пять автобусов.

    «Управлением городской мобильности принимаются меры по повышению качества обслуживания и увеличению планового выхода автобусов на линии. Работы по усилению наиболее проблемных маршрутов проводятся поэтапно», - отметили в ведомстве.

    Недавно аким города сообщил, что для города закупят 300 новых автобусов. В ноябре три автобусных маршрута изменили схему движения. А в начале осени в городе по просьбам жителей был запущен новый маршрут №142.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Транспорт
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