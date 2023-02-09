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    Автобусный парк обновят в Астане на 25% - Женис Касымбек

    9 Февраля 2023, 11:56

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Аким Астаны Женис Касымбек сообщил, что столичный автобусный парк обновят, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В этом году мы планируем на 25% обновить автобусный парк. Первые автобусы придут уже летом. Как только появятся первые автобусы, мы рассмотрим возможность запуска дополнительных маршрутов. В этом году собираемся в среднем от 300 до 500 новых автобусов купить для города. Это почти 25-30% от того количества, которое сегодня есть», - сказал Женис Касымбек в ходе встречи с жителями Байконурского района.

    Ранее сообщалось, что в городе есть дефицит в 400 новых автобусов. В новом году в столице появится 8 новых маршрутов и 24 пригородных маршрута.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Астана Акимат Транспорт
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