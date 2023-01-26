Автобусную полосу по проспекту Абая могут продлить в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Ерболат Досаев после обращения жителя поручил продлить выделенную полосу для общественного транспорта по проспекту Абая, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Житель Ауэзовского района на встрече с акимом города попросил сделать приоритетным для общественного транспорта участок проспекта Абая от Ашимова до Бауыржана Момышулы.

Руководитель управления городской мобильности города Сагындык Телибаев ответил, что выделенная полоса по Абая есть до улицы Момышулы.

«Но для улучшения работы общественного транспорта в последующем можно будет предусмотреть (дополнительно - прим.ред.) выделенную полосу», - ответил он.

Аким города Ерболат Досаев поручил рассмотреть этот вопрос и внести предложение.

«Давайте уже по Абая доведем до конца, чтобы выделенная полоса появилась как с правой, так и с левой стороны улицы, в западном и восточном направлениях», - сказал аким.



