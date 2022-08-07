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    • Автобус с паломниками из Польши попал в ДТП в Хорватии:12 человек погибли

    7 Августа 2022 08:17

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - 12 человек погибли и более 30 получили ранения в результате аварии автобуса на северо-западе Хорватии, передает собственный корреспондент со ссылкой на польские СМИ.

    Трагедия произошла в 05:35 утра местного времени на шоссе между городами Вараждином и Загребом, когда автобус потерял управление и вылетел с трассы. В салоне находилось 42 пассажира и 2 водителя.

    По данным МИД Польши, автобус перевозил польских паломников, направлявшихся к святыне в Меджугорье в Боснии и Герцеговине.

    Меджугорье - небольшое заселение в Боснии и Герцеговине, являющееся центром ежегодного паломничества до 1 млн христиан различных конфессий всего мира.

    Премьер-министры и министры иностранных дел Польши и Хорватии обсудили произошедшую трагедию.

    По словам главы службы экстренной помощи Хорватии Майи Грба Буевича, 18 из 30 пострадавших доставлены в местные больницы и находятся в тяжелом состоянии.

    На место ДТП были направлены шестнадцать бригад скорой медицинской помощи.

    Высокопоставленные официальные лица Польши, в том числе президент и премьер-министр, выразили глубочайшие соболезнования семьям погибших.

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    #ДТП #Польша
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