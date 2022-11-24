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    Автобус провалился под асфальт в Алматы

    24 Ноября 2022, 13:50

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В сети появилось фото провалившегося под асфальт пассажирского автобуса в Алатауском районе Алматы. В акимате сообщили, что подрядная организация ведет работы по засыпке образовавшихся после обильных осадков провалов и ям, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Автор поста пишет, что в микрорайоне Мадениет (Рахат) в Алатауском районе никогда капитального ремонта дороги не проводили, также здесь отсутствуют тротуары.

    В управлении энергетики Алматы сообщили, что в настоящее время специалисты выехали по указанному адресу. Место провала огорожено сигнальной лентой, в ближайшее время проведут работы по подсыпке.

    «По заказу управления подрядная организация ТОО «Связьстроймеханизация» в 2019 году завершила строительно-монтажные работы по строительству магистральных сетей водопровода и канализации в микрорайоне Мадениет. В настоящее время силами подрядной организации ведутся работы по засыпке образовавшихся после обильных осадков провалов и ям на основании гарантийных обязательств», - ответили в управлении.


    Фото: instagram.com/kris.p_kz

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы ДТП Происшествия Транспорт
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