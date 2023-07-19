Автобус переехал мотоциклиста близ Алматы

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Мотоциклист попал под колеса движущегося автобуса после столкновения с автомобилем недалеко от Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Момент ДТП зафиксировала камера видеорегистратора проезжавшего мимо автомобиля. Там можно увидеть, как машина при перестроении сбивает едущего мотоциклиста, а тот падает под колеса автобуса.

Автор видео сообщает, что инцидент произошел 17 июля в районе Красного поля (ныне село Гульдала - прим. авт.). Водитель двухколесного транспорта сейчас находится в реанимации районной больницы со множественными переломами в тяжелом состоянии.

В департаменте полиции Алматинской области отметили, что водитель Lexus скрылся с места происшествия. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия.