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    Автобус насмерть сбил пешехода в Алматы

    28 Ноября 2021, 14:36

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Водитель автобуса насмерть сбил пешехода в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В департаменте полиции города сообщили, что ДТП произошло 27 ноября около 20:20 часов.

    «Водитель гр. С., управляя автобусом марки Yutong, следовал по улице Жумабаева в восточном направлении и восточнее улицы Жансугурова допустил наезд на пешехода, который пересекал улицу Жумабаева, предположительно, в северном направлении в неустановленном месте для перехода. В результате ДТП неустановленный пешеход в возрасте 40-45 лет скончался на месте ДТП.

    Факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по статье 345 ч.3 УК РК. Назначены экспертизы», - проинформировала заместитель начальника управления дознания ДП города Алматы полковник полиции Салтанат Хишанло.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы ДТП МВД РК
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