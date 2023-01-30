«Авто на дровах» задержали в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - «Авто на дровах» задержали в очередной раз в Алматы. Транспортным средством управлял гражданин Л., 1955 года рождения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

«В рамках проверочных мероприятий, направленных на установление водителя транспортного средства, который нарушил правила эксплуатации, приняты меры, в соответствии с административным законодательством Республики Казахстан. Собран материал административного производства по ст.590 ч.7 КРКобАП «Управление транспортным средством, переоборудованным без соответствующего разрешения». Автомашина водворена на специализированную штрафную стоянку. Если быть точнее, на этот раз «предприимчивый» автолюбитель посреди салона смастерил печь с открытым огнем, с обеих сторон разместил газовые баллоны. Понятно, что эксплуатировать такой транспорт – угроза, прежде всего, для его владельца, пассажиров и для других участников дорожного движения, – сказал начальник управления местной полицейской службы ДП города Алматы Ержан Узабаев.





Фото: polisia.kz