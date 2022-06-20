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    Авиарейсы на Алаколь планируют запустить 10 июля

    20 Июня 2022, 11:48

    УШАРАЛ. КАЗИНФОРМ - В Жетысуской области завершаются работы по реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта города Ушарала, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Аэропорт сможет принимать самолеты типа «Боинг». Ожидается, что 10 июля будут запущены авиарейсы. Планируется запустить 8 рейсов и принимать более 500 пассажиров в день», - сообщили в пресс-службе облакимата.

    В прошлом году в Комитете гражданской авиации сообщали, что на реконструкцию взлетно-посадочной полосы выделено 4,7 млрд тенге. Реконструкция позволит принимать среднемагистральные реактивные воздушные суда A-320, B-757, B-737, CRJ 200, Embraer 190, эксплуатируемые казахстанскими авиакомпаниями.

    Ранее сообщалось, что пять поездов и 28 автобусов будут курсировать до Алаколя из Алматы.

    Билеты на дополнительные поезда Тальго до Алаколя появились уже в продаже.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Туризм Транспорт Регионы Общество Алаколь Авиация Жетысуская область
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