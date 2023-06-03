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    Авиакомпанию «SCAT» привлекут к ответственности за снятие пассажиров с рейса

    3 Июня 2023, 11:28

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В отношении авиакомпании «SCAT» возбудили административное производство за снятие пассажиров с рейса по маршруту Костанай – Анталья, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета гражданской авиации РК.

    Комитет гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК возбудил административное производство в отношении авиакомпании «SCAT» за нарушение статьи 571 Кодекса об административных правонарушениях по причине снятия пассажиров с рейса VSV-5280 по маршруту Костанай – Анталья от 27 мая текущего года.

    «Соблюдение этичных норм при обслуживании всех категорий пассажиров, в том числе пассажиров с ограниченными возможностями, должно быть приоритетом в работе казахстанских авиакомпаний. Нарушение данных требований является недопустимым и неприемлемым», - сообщили в Комитете.

    По информации авиакомпании «SCAT», пассажиру возмещен материальный ущерб, в ближайшее время пассажиры планируют перелет в соответствии с предложенной туристической путевкой.

    «В отношении сотрудников авиакомпании «SCAT», допустивших административное правонарушение, будут приняты меры дисциплинарного характера. Ввиду допустившего правонарушения, авиакомпания «SCAT» будет привлечена к административной ответственности согласно действующему законодательству Республики Казахстан», - заключили в ведомстве.

    Ранее президент авиакомпании «SCAT» Владимир Денисов заявил, что нужно в комплексе рассматривать вопросы о плохом поведении сотрудников и пассажиров. Он уточнил, что сотрудники авиакомпаний получают эмоциональное напряжение не просто от возмущения, а от агрессии пассажиров.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Общество Авиация
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