Авиакомпаниям Казахстана не разрешат самовольно составлять черные списки пассажиров

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Законопроектом по вопросам транспорта внедряется реестр пассажиров, воздушная перевозка которых ограничена. Об этом сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ранее сообщалось, что Мажилис в первом чтении одобрил законопроект по вопросам транспорта.

Согласно законопроекту по вопросам транспорта вводится норма, позволяющая авиакомпаниям вести собственный реестр лиц, воздушная перевозка которых ограничена. Однако граждане могут попасть в такой список только за правонарушения на борту самолета и только в случае доказанности их вины в результате привлечения их к уголовной или административной ответственности.

Отвечая на вопросы депутатов, министр пояснил, как часто авиапассажиры нарушают правила. По данным главы Мининдустрии, за четыре месяца этого года выявлено свыше 600 правонарушений на борту самолета. В то время как в прошлом году - 869 фактов нарушения правила поведения.

«Самое часто встречаемое нарушение в самолете - это, когда пассажиры курят. Конечно, их предупреждают. Дополнительно им говорят. Здесь мы говорим про крупные правонарушения. В прошлом году больше 800 нарушений было в связи с пандемией - были карантинные ограничения, из-за масок и так далее. В прошлом году было много нарушений. Пассажиры начали нарушать эти требования. В год где-то 420-430 нарушений, к сожалению, происходит», - ответил Каирбек Ускенбаев на пленарном заседании Мажилиса.

Также министр проинформировал, что проектом закона предусмотрено внедрение понятия «справедливая культура» (Just Culture), основным принципом которого является нетерпимость в отношении преднамеренных нарушений или халатного поведения в отрасли гражданской авиации.