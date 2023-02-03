Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 455.65 eur/kzt 489.96

    rub/kzt 6.36 cny/kzt 67.18
Прогноз погоды
Астана-15-17℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Авиакомпания «Lufthansa» намерена приобрести 40% акций ITA Airways

    3 Февраля 2023, 02:31

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Немецкая авиакомпания «Lufthansa» намерена выкупить 40% акций национального авиаперевозчика Италии «ITA Airways», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Агентство информации Италии «Ansa» сообщает, что меморандум о приобретении «Lufthansa» у правительства Италии миноритарной доли в «ITA Airways» предусматривает покупку от 20% до 40% за сумму 250-300 млн евро.

    «Переговоры между итальянским казначейством и немецкой «Lufthansa» продвигаются хорошо. Цель заключается в скорейшем подписании сделки для получения одобрения Европейской комиссии. «Lufthansa» собирается выйти на операционный уровень в ITA уже к лету. Правительство Италии заинтересовано в том, чтобы немецкая сторона скорее взяла оперативный контроль», - пишет агентство.

    ITA возможно не станет авиаперевозчиком в центрах «Lufthansa» во Франкфурте и Мюнхене, но это позволило бы итальянской компании получить дополнительные возможности в дальнемагистральных рейсах из Европы в Северную Америку.

    «Итальянские пассажиры смогут продолжать летать в Соединенные Штаты напрямую из Италии через ITA», - информирует издание.

    ITA Airways является государственной авиакомпанией Италии, которая полностью принадлежит правительству через Министерство экономики и финансов Италии. Авиакомпания выполняет рейсы по более чем 60 регулярным внутренним, европейским и межконтинентальным направлениям с узловыми аэропортами в Риме и Милане.

    Фото: ansa.it

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    Италия Германия Мировые новости Авиация
    Новости по теме
    Новости по теме
    Ангеле Меркель вручена премия мира ЮНЕСКО
    Инвесторы готовят план развития аэропорта Петропавловска
    Не оставили в беде своих граждан – казахстанцы благодарят Президента и МИД за эвакуацию из Турции
    Посольство оказало нам полную поддержку – казахстанцы о землетрясении в Турции
    Популярное
    1 Судебные исполнители не смогут арестовывать все счета должников в РК
    2 Количество машин на дорогах в будние дни подсчитали в Алматы
    3 Новые пригородные маршруты планируют запустить в Алматинской области
    4 Завершилось выдвижение кандидатов в депутаты Мажилиса и маслихатов
    5 Казахстанку Сабину Мамадьярову нашли живой под завалами в Турции
    Новости партнеров