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    Авиакомпания «Air China» возобновляет полеты в Казахстан

    21 Апреля 2023, 09:53

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Авиакомпания «Air China» с 21 апреля планирует начать выполнение прямых пассажирских рейсов с частотой три раза в неделю по маршруту Пекин – Сиань – Астана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета гражданской авиации РК.

    Рейсы будут выполняться на воздушных судах типа Airbus-А320.

    «С казахстанской стороны авиакомпания «Air Astana» с июня планирует увеличить количество выполняемых рейсов по маршрутам Астана – Пекин с 1 до 2 раз, Алматы – Пекин с 6 до 7 раз и Алматы – Чэнду с 1 до 2 раз в неделю. Количество рейсов между странами будет увеличено с 13 до 19 рейсов в неделю, в том числе китайская авиакомпания «China Southern Airlines» по маршрутам Астана – Урумчи 2 раза и Алматы – Урумчи 3 раза в неделю», - сообщили в ведомстве.

    Ранее сообщалось, что саудовский лоукостер «Flynas» планирует запустить в этом году прямые регулярные рейсы в Казахстан.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Транспорт Китай Авиация
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