Авиакомпания «Air China» возобновляет полеты в Казахстан

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Авиакомпания «Air China» с 21 апреля планирует начать выполнение прямых пассажирских рейсов с частотой три раза в неделю по маршруту Пекин – Сиань – Астана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета гражданской авиации РК.

Рейсы будут выполняться на воздушных судах типа Airbus-А320.

«С казахстанской стороны авиакомпания «Air Astana» с июня планирует увеличить количество выполняемых рейсов по маршрутам Астана – Пекин с 1 до 2 раз, Алматы – Пекин с 6 до 7 раз и Алматы – Чэнду с 1 до 2 раз в неделю. Количество рейсов между странами будет увеличено с 13 до 19 рейсов в неделю, в том числе китайская авиакомпания «China Southern Airlines» по маршрутам Астана – Урумчи 2 раза и Алматы – Урумчи 3 раза в неделю», - сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что саудовский лоукостер «Flynas» планирует запустить в этом году прямые регулярные рейсы в Казахстан.



