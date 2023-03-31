Авиакомпании Казахстана обязали обеспечить пассажиров питанием и проживанием при любых изменениях рейсов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Авиакомпании Казахстана обязали обеспечить пассажиров питанием и проживанием при любых изменениях рейсов. Об этом и других вводимых поправках по усилению прав пассажиров рассказали в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как пояснили в пресс-службе Мининдустрии, по итогам проведенного анализа по поступившим обращениям от пассажиров за период 2021–2022 годы Комитетом гражданской авиации МИИР РК была проведена системная работа по усилению норм, касающихся защиты прав пассажиров.

В частности, 29 декабря 2022 года были внесены соответствующие поправки в Закон «Об использовании воздушного пространства РК и деятельности авиации», а также 14 марта 2023 года внесены изменения в Правила перевозки пассажиров, багажа и грузов на воздушном транспорте.

Поправками предусматривается введение понятия «изменение статуса рейса» для усиления ответственности авиакомпаний перед пассажирами.Необходимо отметить, что ранее услуги по питанию, проживанию, трансферу предоставлялись только в случае задержки и отмены рейса. С этого времени перевозчики обязаны будут предоставлять вышеуказанные услуги при любых изменениях, влияющих на время вылета (прилета) рейса или маршрут.

Вторая поправка - договор воздушной перевозки может быть прекращен по инициативе авиакомпании в случае внесения пассажира в реестр лиц авиакомпании, воздушная перевозка которых ограничена (ранее данная норма отсутствовала). Данная норма подразумевает собой введение так называемого «Черного списка» для деструктивных пассажиров. Авиакомпания имеет право включить пассажира в черный список только в том случае, если его действия подпадают под признаки административного либо уголовного правонарушения.

Третья поправка - обязательное уведомление пассажира по абонентскому номеру сотовой связи и адресу электронной почты о задержке рейса, а также его правах (данная норма отсутствовала). Ранее уведомление пассажиров велось на добровольной основе, однако отдельные авиакомпании не придерживались такой практики, а в отдельных случаях предоставляли это за платную услугу.

«Стоит отметить, что авиакомпании помимо информирования о причинах изменения статуса рейса и новом времени вылета, и (или) о новом маршруте будут обязаны информировать пассажиров также о перечне услуг, предоставляемых перевозчиком в связи с изменением статуса рейса, в случае, если изменение произошло по вине перевозчика или вследствие позднего прибытия воздушного судна. В этой связи авиационные власти убедительно просят пассажиров при покупке билетов указывать свои контактные данные (сотовый номер и электронный адрес)», - пояснили в пресс-службе Мининдустрии.

Четвертая поправка - ответственность авиакомпаний в виде оказания услуг и выплаты штрафа в размере 3 % при любом изменении статуса рейса по вине авиакомпании, а также административная ответственность в виде штрафа в случае невыплаты штрафа(ранее данная норма отсутствовала).

«Проведенный анализ показал, что отдельные авиакомпании несвоевременно выплачивают пассажирам компенсации. К сожалению, имелись факты, когда авиакомпании не выплачивали компенсации на протяжении 6–7 месяцев с даты перелета. Данная норма позволит принять меры в отношении тех авиакомпаний, которые несвоевременно выплачивают компенсацию за задержку рейса», - пояснили в пресс-службе Мининдустрии.

Шестая поправка - право на полный возврат средств или перебронирование при изменении статуса рейса свыше 5 часов.Ранее Законом предусматривалось, что возврат денежных средств будет осуществлен в полном объеме только в том случае, если задержка рейса составит свыше 10 часов. Однако, учитывая и принимая во внимание тот факт, что перевозка после 10 часов ожидания рейса является не актуальной, указанное время сократили до 5 часов.

Также отмечается, что Комитет гражданской авиации и Авиационной администрацией Казахстана в дальнейшем будет проводить анализ поступающих обращений и в случае необходимости будут пересматриваться требования законодательства, с учетом международных стандартов и мировой практики.



