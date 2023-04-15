Аварийные школы Кызылординской области посетил Алтай Кульгинов

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Проблема аварийных школ была обсуждена в ходе рабочего визита заместителя Премьер-Министра РК Алтая Кульгинова в Кызылординскую область. В регионе насчитывается 6 аварийных и столько же трехсменных учебных заведений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.
Наряду с этим в образовательной сфере Кызылординской области остро стоят вопросы дефицита мест в детские сады (свыше 23 тысяч малышей ждут очереди) и охвата горячим питанием (только 30,9% детей, относящихся к социально уязвимой категории, получают его). Кроме того, 16-ти школам области необходим капитальный ремонт, в 12-ти отсутствуют спортивные залы.
Аварийная школа в селе Жансеит Шиелийского района, в которой побывал вице-премьер, находится в приспособленном здании, построенном в 1979 году. В ней всего 6 помещений, включая классные комнаты, учительскую и медицинский кабинет. Нет спортивного и актового залов, столовой, материально-техническое обеспечение не соответствует стандартам.
Заместитель Премьер-Министра РК также посетил аварийную школу-гимназию №45 в селе Шиели.