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    Аварийные школы Кызылординской области посетил Алтай Кульгинов

    15 Апреля 2023, 01:47

    КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Проблема аварийных школ была обсуждена в ходе рабочего визита заместителя Премьер-Министра РК Алтая Кульгинова в Кызылординскую область. В регионе насчитывается 6 аварийных и столько же трехсменных учебных заведений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

    Наряду с этим в образовательной сфере Кызылординской области остро стоят вопросы дефицита мест в детские сады (свыше 23 тысяч малышей ждут очереди) и охвата горячим питанием (только 30,9% детей, относящихся к социально уязвимой категории, получают его). Кроме того, 16-ти школам области необходим капитальный ремонт, в 12-ти отсутствуют спортивные залы.

    Аварийная школа в селе Жансеит Шиелийского района, в которой побывал вице-премьер, находится в приспособленном здании, построенном в 1979 году. В ней всего 6 помещений, включая классные комнаты, учительскую и медицинский кабинет. Нет спортивного и актового залов, столовой, материально-техническое обеспечение не соответствует стандартам.


    Похожая ситуация сложилась и в селе Байсын Шиелийского района. Здание местной школы в прошлом году отметило 100-летний юбилей.

    Заместитель Премьер-Министра РК также посетил аварийную школу-гимназию №45 в селе Шиели.


    «По поручению Главы государства создаются условия для повышения качества жизни и решения актуальных проблем жителей села, выравнивания уровня образования в городских и сельских школах, ликвидации аварийных и трехсменных школ, поддержки педагогов. Проблемы дефицита мест и аварийных школ будут решаться в рамках национального проекта «Комфортная школа», который начнет свою реализацию в этом году. Уже в 2023 году за счет «Фонда поддержки образования» в Кызылординской области будут построены 5 школ, в числе которых физико-математическая школа-интернат для одаренных детей», — отметил Алтай Кульгинов.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Правительство РК Образование Алтай Кульгинов школа
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