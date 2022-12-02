Авария в Экибастузе: О ситуации с больницами и пациентами в городе рассказала Ажар Гиният

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Ажар Гиният сообщила о текущей ситуации в больницах и эвакуации пациентов в связи с аварией в Экибастузе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По ее словам, вопрос медицинских организаций в городе с первых же дней аварии находится на контроле у Министерства. Информация в ведомство поступает каждые два-три часа.

«На сегодня температура 21-22 градуса, местами 24 градуса в палатах в больницах. Тяжелых больных с первого дня аварии, беременных сразу по состоянию транспортировали в Павлодар, и пациенты психиатрического стационара тоже были эвакуированы в Павлодар. Рожениц сразу направляют в Павлодар. Где есть возможность, где позволяет, пациенты еще находятся в больницах. Лекарственных препаратов достаточно, и каких-то дополнительных просьб или каких-то нужд со стороны Министерства нет, потому что это постоянно на контроле. Говорят, мы справляемся. Мы даже через видеонаблюдение их контролируем», - сообщила министр журналистам после правительственного часа в Сенате Парламента РК.

1 декабря в ходе брифинга выступил временно исполняющий обязанности акима Павлодарской области Олег Крук, который рассказал о ситуации с тепло-, водо- и электроснабжением в Экибастузе.

В ночь на 27 ноября в Экибастузе произошла остановка сразу нескольких котлоагрегатов.

Утром стало известно, что специалисты запускают котлоагрегаты 8 и 14. Организованы ремонтные бригады. Ситуацию также прокомментировали аким Павлодарской области Абылкаир Скаков и аким Экибастуза Аян Бейсекин. По их словам, на теплосетях выявили 10 мест повреждений.

В Минэнерго сообщили, что повреждение на тепловых сетях привело к остановке котлов в Экибастузской ТЭЦ.

Режим чрезвычайной ситуации объявили в городе.

Президент РК поручил Правительству и акимату Павлодарской области в ближайшие дни нормализовать ситуацию в Экибастузе, привлечь к ответственности лиц, допустивших возникновение критической ситуации в городе.

По состоянию на 08:00 часов 1 декабря в работе шесть котлов № 6, 8,9,12,14,15; в резерве четыре котла (5,7,11,13). Восстановлено теплоснабжение в 132 многоэтажных, 114 частных домах и 13 социальных объектах в микрайонах 5А, 5Б и 6, остаются неподключенными к центральному отоплению 17 многоэтажек.



