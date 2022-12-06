Авария произошла на напорном коллекторе в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Утром в Костанае на одной из улиц произошла авария на напорном коллекторе, ведутся ремонтные работы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня утром в 06:45 поступил сигнал о том, что в городе Костанае произошла авария на напорном коллекторе (Д600) по ул. Маяковского в районе мечети, в результате произошел излив на проезжую часть улицы. В настоящее время аварийный участок канализационной сети специалистами «Костанай Су» перекрыт. Ремонтные работы займут 2-3 суток, на технологический процесс жизнеобеспечения города происшествие не повлияет», - проинформировали в акимате.

В «Костанай Су» сообщили, что ведутся работы по ликвидации аварии.

«06.12.2022 в 06:45 в ГКП «Костанай-Су» поступила заявка. По прибытии в 07:20 было выявлено, что порыв на коллекторе из-под земли. В 07:25 была перекрыта правая нитка напорного коллектора Д600 КНС №2. Разлив канализации прекратился. Работы по ликвидации продолжаются», - пояснили в коммунальном предприятии.

Фото: instagram.com/kostanai_su



