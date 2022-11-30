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    Авария на ТЭЦ в Экибастузе: Абилкайыр Скаков ответил на критику о недостоверных цифрах

    30 Ноября 2022, 15:06

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – И.о. акима Павлодарской области Абилкайыр Скаков ответил на сомнения в достоверности официальных данных по количеству жилых домов, оказавшихся без отопления из-за аварии на ТЭЦ в Экибастузе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В мессенджерах и социальных сетях распространилась публикация, в которой выражаются сомнения в правдивости предоставляемых цифр. Это связано с тем, что жалобы в СМИ на отсутствие тепла от горожан поступают со всего города.

    «Вообще было 15 крупных аварийных участков, 14 мы ликвидировали в первые сутки (…) 15 участок искали три дня, сейчас мы вскрыли, воду откачали, ведутся сварные работы, и после этого будет запуск. До поиска было 17 многоквартирных домов, связанных в этим 15 аварийным участком. Помимо этого, было 59 многоквартирных жилых домов, где в системе теплоснабжения, возможно, тепло есть, но дома в силу разных причин не могли были принять это тепло. Там отдельно были расставлены бригады. Это на вчерашнюю ночь», - сказал и.о. акима.

    По его словам, после выявления последнего аварийного участка, пришлось отключить всю теплотрассу и дополнительно 111 многоквартирных жилых домов временно для устранения большой аварии.

    «То есть на разный промежуток времени эта информация меняется. Мы вынуждены отключать для того, чтобы под давлением не работать, теплотрасса находится под давлением», - пояснил А. Скаков.

    Ранее сообщалось, что подключение к теплу всех многоквартирных домов в Экибастузе планируется до вечера. Жителям затопленных квартир из-за аварии на ТЭЦ в Экибастузе возместят расходы на ремонт.

    В ночь на 27 ноября в Экибастузе произошла остановка нескольких котлоагрегатов. В Минэнерго сообщили, что повреждение на тепловых сетях привело к остановке котлов в Экибастузской ТЭЦ. Режим чрезвычайной ситуации объявили в городе.

    Президент РК поручил Правительству и акимату Павлодарской области в ближайшие дни нормализовать ситуацию в Экибастузе, привлечь к ответственности лиц, допустивших возникновение критической ситуации в городе.


    Фото:Константин Шелков

    Автор:

    Анеля Касымова

    Правительство РК Павлодарская область Происшествия Отопительный сезон Экибастуз ТЭЦ
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